Nguyễn Anh Tiệp: Trung vệ 20 tuổi cao 1m83 gây sốt với hiệu suất ghi bàn tại Hà Nội FC Trung vệ 20 tuổi Nguyễn Anh Tiệp gây bất ngờ với 2 bàn thắng sau 4 trận cho Hà Nội FC, trở thành hiện tượng thú vị tại V.League 2025/26 nhờ tư duy tấn công.

Nguyễn Anh Tiệp đang trở thành hiện tượng tại V.League 2025/26 khi liên tiếp ghi bàn quan trọng cho Hà Nội FC. Ở tuổi 20, trung vệ cao 1m83 này không chỉ đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng thủ mà còn thể hiện hiệu suất săn bàn ấn tượng với 2 pha lập công chỉ sau 4 lần ra sân tại đấu trường đỉnh cao.

Anh Tiệp lập công giúp Hà Nội FC đánh bại SHB Đà Nẵng.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Cơ hội đến với Anh Tiệp khi trung vệ dày dạn kinh nghiệm Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương. HLV Harry Kewell đã quyết định đặt niềm tin vào cầu thủ sinh năm 2006 và ngay lập tức nhận lại thành quả vượt mong đợi. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, Anh Tiệp còn mang đến giải pháp tấn công đa dạng cho đội bóng Thủ đô trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang diễn ra căng thẳng.

Bản năng sát thủ từ quá khứ

Lý giải cho khả năng chọn vị trí thông minh và dứt điểm sắc bén, hồ sơ từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội tiết lộ Anh Tiệp từng có thời gian dài thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo trước khi lùi về đá trung vệ. Nền tảng kỹ thuật tốt từ hàng công giúp anh có tư duy xử lý bóng chững chạc và điềm tĩnh trước các tiền đạo lão luyện tại V.League.

Thống kê tại các cấp độ trẻ cho thấy hiệu suất đáng nể của cầu thủ này: ghi 16 bàn sau 86 trận, riêng năm 2024 anh sở hữu tới 10 pha lập công. Khả năng không chiến mạnh mẽ cùng sải chân dài giúp cầu thủ cao 1m83 trở thành "vũ khí bí mật" trong các tình huống cố định của Hà Nội FC.

Tương lai hứa hẹn của bóng đá Việt Nam

Gia nhập lò đào tạo Hà Nội từ năm 2020, Anh Tiệp sớm bộc lộ tài năng và từng được triệu tập lên các cấp độ đội tuyển U16, U17 Việt Nam giai đoạn 2022-2023. Bên cạnh đó, anh cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng với chức vô địch U19 quốc gia 2024 và U21 quốc gia 2022.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Harry Kewell, Anh Tiệp đang được định hướng trở thành mẫu trung vệ hiện đại, toàn diện. Với sự thăng tiến vượt bậc như hiện tại, anh hứa hẹn sẽ là tương lai của hàng phòng ngự bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.