Nguyễn Công Phượng cùng CLB Đồng Nai vô địch Hạng Nhất, thăng hạng V-League Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa giành danh hiệu quốc nội đầu tiên ở tuổi 31 sau khi cùng CLB Đồng Nai đăng quang Giải Hạng Nhất 2025/26, đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc.

Giải Hạng Nhất quốc gia 2025/26 đã chính thức khép lại với kịch bản đầy viên mãn cho CLB Đồng Nai. Sau 22 vòng đấu đầy thử thách, đội bóng này đã vươn lên ngôi vương, chính thức giành tấm vé trực tiếp thăng hạng V-League mùa tới. Trong tâm điểm của ngày đăng quang, Nguyễn Công Phượng trở thành cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Công Phượng và các đồng đội đăng quang cùng CLB Đồng Nai.

Sự chuộc lỗi ngọt ngào sau nỗi đau play-off

Chức vô địch này mang ý nghĩa tái sinh đối với cá nhân Công Phượng. Chỉ mới mùa giải trước, khi CLB Đồng Nai (lúc đó còn mang tên Bình Phước) được đầu tư rầm rộ, họ đã gục ngã 0-2 trước CLB Đà Nẵng trong trận play-off quyết định. Đáng chú ý, cú sút hỏng phạt đền của tiền đạo sinh năm 1995 khi đó được coi là bước ngoặt nghiệt ngã khiến đội bóng lỡ hẹn với đấu trường cao nhất Việt Nam.

Vượt qua áp lực tâm lý nặng nề, Công Phượng đã thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ hình ảnh đối lập giữa nỗi buồn năm ngoái và nụ cười rạng rỡ bên chiếc cúp vô địch cùng ông bầu đội bóng: "Hành trình hai năm tại Hạng Nhất đã xong! Mục tiêu đã đạt được. Dù kết quả có đến muộn nhưng hành trình cố gắng luôn tồn tại".

Danh hiệu quốc nội đầu tiên ở tuổi 31

Dù từng là biểu tượng của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, sở hữu hàng loạt chiến tích cùng U19 và U23 Việt Nam, nhưng đây mới là lần đầu tiên Công Phượng sở hữu một danh hiệu vô địch cấp câu lạc bộ trong nước. Ở tuổi 31, trong khi những đồng đội cùng lứa như Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn đã sớm nếm trải vinh quang, chiếc cúp Hạng Nhất này chính là "quả ngọt" muộn màng nhưng vô cùng xứng đáng cho sự kiên trì của tiền đạo xứ Nghệ.

Thống kê cho thấy, khát khao của Công Phượng vẫn chưa dừng lại. Anh khẳng định phía trước là một hành trình dài với khát vọng chiến thắng lớn hơn. Việc thăng hạng cùng CLB Đồng Nai không chỉ giúp anh trở lại sân chơi V-League mà còn mở ra cơ hội để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cá nhân còn thiếu.

Kỳ vọng tại sân chơi V-League

Sự trở lại của Công Phượng tại V-League mùa tới trong màu áo tân binh CLB Đồng Nai hứa hẹn sẽ tạo nên một luồng sinh khí mới cho giải đấu. Sau những năm tháng bôn ba xuất ngoại và thử thách tại giải Hạng Nhất, người hâm mộ đang chờ đợi một phiên bản Công Phượng điềm tĩnh, sắc sảo hơn để dẫn dắt đội nhà đương đầu với những đối thủ sừng sỏ tại giải đấu số một Việt Nam.