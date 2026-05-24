Nguyễn Công Phượng và hành trình vượt vận đen đưa Đồng Nai lên đỉnh V-League Sau chấn thương và những ám ảnh từ quá khứ, Nguyễn Công Phượng đang tái sinh mạnh mẽ, trực tiếp giúp Đồng Nai tiến sát chức vô địch giải Hạng Nhất.

Nguyễn Công Phượng đang đứng trước ngưỡng cửa trở lại đấu trường đỉnh cao V-League sau một hành trình đầy thăng trầm. Siêu phẩm sút phạt vào lưới Đại học Văn Hiến mới đây không chỉ mang về chiến thắng quan trọng cho Trường Tươi Đồng Nai mà còn là lời khẳng định đanh thép về giá trị của một ngôi sao từng đối mặt với vô vàn áp lực từ dư luận và chấn thương.

Vượt qua nỗi ám ảnh và bóng tối chấn thương

Hành trình của tiền đạo xứ Nghệ trong hơn một năm qua không hề bằng phẳng. Trở lại thời điểm tháng 6/2025, Công Phượng từng nếm trải cảm giác nghiệt ngã khi thực hiện hỏng quả phạt đền trong trận play-off then chốt với Đà Nẵng. Sai lầm ấy đã trực tiếp khiến giấc mơ thăng hạng của bóng đá Bình Phước (nay là Đồng Nai) tan biến, để lại một vết sẹo tâm lý lớn đối với cầu thủ sinh năm 1995.

Vận đen chưa dừng lại ở đó khi đầu năm 2026, Công Phượng gặp chấn thương rách sụn chêm cực kỳ phức tạp. Việc phải rời xa sân cỏ gần 4 tháng và đánh mất cơ hội trở lại Đội tuyển Quốc gia là cú sốc lớn. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ngôi sao lớn đã giúp anh vượt qua những ngày tháng điều trị gian khổ để đánh dấu sự tái xuất đầy ấn tượng vào tối 16/5/2026.

Công Phượng nhanh chóng để lại dấu ấn sau khi trở lại.

Sức mạnh từ sự gắn kết của 'thế hệ vàng' HAGL

Điểm tựa quan trọng cho sự hồi sinh của Công Phượng chính là hệ thống chiến thuật được xây dựng quanh dàn cựu binh xuất thân từ lò đào tạo HAGL. Tại Trường Tươi Đồng Nai, anh được sát cánh cùng những người đồng đội thân thiết như Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn và trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn. Sự thấu hiểu sâu sắc giữa những cái tên này đã tạo nên một tập thể có tính gắn kết và đẳng cấp vượt trội hoàn toàn so với mặt bằng chung của giải Hạng Nhất.

HLV Nguyễn Việt Thắng thừa nhận, dù Công Phượng chưa đạt 100% thể trạng sau chấn thương, nhưng phẩm chất định đoạt trận đấu của anh vẫn là thứ "vũ khí tối thượng". Khả năng tạo đột biến trong những khoảnh khắc bế tắc chính là yếu tố khác biệt giúp Đồng Nai duy trì mạch trận ấn tượng để hướng tới ngôi vương.

Ngôi vương giải Hạng Nhất và tấm vé trở lại mái nhà xưa

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Tươi Đồng Nai đang thống trị bảng xếp hạng với 47 điểm, bỏ xa đội bám đuổi là Bắc Ninh tới 8 điểm. Với cục diện này, chức vô địch và suất thăng hạng trực tiếp lên V-League mùa sau gần như đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Việt Thắng.

Thử thách cuối cùng chỉ còn là cuộc đối đầu với Long An ở vòng 21. Chỉ cần giành trọn 3 điểm, Công Phượng và các đồng đội sẽ chính thức đăng quang sớm mà không cần quan tâm đến các kết quả còn lại. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ để đứng lên từ giường bệnh và nỗi ám ảnh trên chấm 11m, Nguyễn Công Phượng đang chuẩn bị kiêu hãnh trở lại nơi anh thực sự thuộc về: giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.