Nguyễn Đình Bắc áp sát kỷ lục của Xuân Son và biến động tại V.League 2025/26 Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc bùng nổ với 8 bàn thắng sau 5 trận liên tiếp, trong khi U17 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho vòng chung kết châu Á tại Saudi Arabia.

Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động đầy kịch tính cả ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển trẻ. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào phong độ ghi bàn khủng khiếp của Nguyễn Đình Bắc tại V.League, cùng với đó là những thách thức về nhân sự mà các chiến lược gia lão luyện như Lê Huỳnh Đức hay Cristiano Roland đang phải đối mặt.

Hiện tượng Nguyễn Đình Bắc và cuộc đua kỷ lục tại V.League

V.League 2025/26 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 này đã tạo nên một cơn sốt thực thụ khi ghi tới 8 bàn thắng chỉ trong 5 trận đấu liên tiếp cho CLB Công an Hà Nội (CAHN). Hiệu suất đáng kinh ngạc này không chỉ giúp đội nhà thăng hoa mà còn đưa Đình Bắc vào ngôi đền của những chân sút nội xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

Đình Bắc chơi bùng nổ.

Để thấy rõ sự bùng nổ của Đình Bắc, cần nhìn vào những con số thống kê lịch sử. Nguyễn Xuân Son từng lập kỷ lục với 10 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp vào mùa giải 2023/24. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh cũng từng ghi 10 bàn trong 5 trận vào năm 2018. Với phong độ hiện tại, Đình Bắc hoàn toàn có cơ hội san bằng hoặc thậm chí vượt qua những cột mốc này khi anh vẫn đang giữ được sự hưng phấn và nhạy bén trước khung thành đối phương.

Sự thừa nhận từ các chuyên gia

Chiến thắng 2-0 của CAHN ngay trên sân Lạch Tray, TP.Hải Phòng đã khẳng định vị thế của đội khách. Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã dành những lời khen tặng đặc biệt cho ngôi sao trẻ của đối thủ. Chiến lược gia giàu kinh nghiệm này nhận định Đình Bắc đã thực sự lột xác, bước qua giai đoạn của một cầu thủ tiềm năng để trở thành một tài năng thực thụ, chiếm vị thế độc tôn về phong độ trong số các cầu thủ nội hiện nay.

U17 Việt Nam và mục tiêu tại VCK U17 châu Á 2026

Tại Saudi Arabia, đội tuyển U17 Việt Nam đã bắt đầu hành trình chuẩn bị cho giải đấu châu lục. Thầy trò HLV Cristiano Roland hiện đang lưu trú tại khách sạn Movenpick Jeddah – địa điểm được xem là "đất lành" khi từng là nơi đóng quân của U23 Việt Nam trong chiến tích giành hạng ba châu Á gần đây.

Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, HLV Roland vẫn thẳng thắn chỉ ra những điểm cần hoàn thiện: "Chúng tôi cần cải thiện hơn nữa về chuyển động chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội". Đội bóng đang nỗ lực tối đa để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân gặp U17 Yemen tại bảng C.

Khủng hoảng nhân sự tại Công an TP.HCM

Trái ngược với niềm vui của CAHN, CA TP.HCM đang rơi vào giai đoạn khó khăn sau thất bại trước Nam Định tại vòng 21. Trận thua này không chỉ khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 6 mà còn bộc lộ cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

CA TP.HCM đang gặp khó khăn.

HLV Lê Huỳnh Đức xác nhận danh sách bệnh binh đang kéo dài với những cái tên quan trọng như Khoa Ngô, Peter Makrillos và Endrick. Việc mất đi các trụ cột trong giai đoạn nước rút của mùa giải đang khiến sức mạnh tấn công của đội bóng thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Câu chuyện cảm động về sự kế thừa

Bên lề các trận đấu, câu chuyện về tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Quang Khôi – con trai cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải – cũng thu hút sự quan tâm. Dù lỡ hẹn với danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U17 châu Á do quy định khắt khe của AFC, Quang Khôi đã nhận được sự động viên tinh thần lớn lao từ cha mình. Cựu tuyển thủ Quang Hải nhắn nhủ con trai hãy coi đây là một thử thách cần thiết để trưởng thành và kiên trì theo đuổi đam mê, khẳng định sự vắng mặt này không phải là kết thúc mà là khởi đầu cho một hành trình tôi luyện mới.