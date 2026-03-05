Nguyễn Đình Bắc bùng nổ: Ghi 8 bàn sau 5 trận và hành trình lột xác tại CLB Công an Hà Nội Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang sở hữu hiệu suất ghi bàn khủng khiếp 1,6 bàn/trận, giúp CAHN nới rộng khoảng cách 12 điểm và tiến sát ngôi vô địch V-League 2025/26.

Nguyễn Đình Bắc đang trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp non trẻ của mình. Với 8 pha lập công chỉ trong 5 vòng đấu gần nhất tại V-League 2025/26, tiền đạo 21 tuổi không chỉ giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) thống trị bảng xếp hạng mà còn tự mình thực hiện một cuộc "lột xác" ngoạn mục về cả phong độ lẫn tư duy chơi bóng.

Đình Bắc thăng hoa ở CAHN.

Bản lĩnh tại chảo lửa Lạch Tray

Trận đối đầu giữa Hải Phòng và CAHN tại vòng 21 luôn được coi là bài kiểm tra hạng nặng về bản lĩnh. Giữa sức ép khủng khiếp từ khán đài, Nguyễn Đình Bắc đã chứng minh vì sao anh đang là cái tên được săn đón nhất hiện nay. Cú dứt điểm hiểm hóc tung lưới thủ thành Đình Triệu không chỉ mang về lợi thế cho đội khách mà còn đánh dấu cột mốc trận thứ 5 liên tiếp chân sút sinh năm 2004 nổ súng.

Thống kê hiệu suất của Đình Bắc trong giai đoạn này thực sự gây kinh ngạc cho giới chuyên môn. Từ cú đúp vào lưới Đà Nẵng, cú hat-trick ngoạn mục trước SLNA cho đến bàn thắng tại Hải Phòng, Đình Bắc đang duy trì hiệu suất trung bình 1,6 bàn/trận. Đây là lời khẳng định đanh thép cho ý chí vươn lên sau quãng thời gian gần 500 ngày tịt ngòi và những áp lực bủa vây về thái độ thi đấu trước đây.

Sự tiến hóa trong tư duy chiến thuật

Đình Bắc của mùa giải 2025/26 không còn là mẫu cầu thủ chỉ dựa vào tốc độ thuần túy. Anh đã hoàn thiện đáng kể kỹ năng chọn vị trí và khả năng dứt điểm đa dạng. Dù là những pha không chiến hay các tình huống xử lý bóng ở phạm vi hẹp bằng cả hai chân, ngôi sao trẻ này đều thực hiện với sự tự tin cao độ.

Sự thăng hoa này bắt nguồn từ việc Đình Bắc tìm thấy tiếng nói chung với Nguyễn Quang Hải. Những pha phối hợp ở tốc độ cao giữa bộ đôi này đã trở thành vũ khí lợi hại nhất của CAHN. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ các ngoại binh chất lượng như Alan Grafite hay Leo Artur đã giúp giải phóng không gian, cho phép Đình Bắc tập trung tối đa vào bản năng đánh hơi bàn thắng trong khu vực cấm địa.

Đình Bắc ghi bàn 5 trận liên tiếp.

Khát vọng Chiếc giày vàng và ĐTQG

Với 8 bàn thắng, Đình Bắc đã vươn lên dẫn đầu danh sách các chân sút nội và đang bám đuổi quyết liệt nhóm tiền đạo ngoại cho danh hiệu Vua phá lưới. Dù vậy, anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: "Việc giúp CLB giành chức vô địch quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ danh hiệu cá nhân nào". Tư duy trưởng thành này là tín hiệu tích cực cho một cầu thủ từng bị gắn mác "ngựa chứng".

Phong độ này chắc chắn khiến HLV Kim Sang-sik hài lòng. Trong bối cảnh các tiền đạo kỳ cựu đang gặp khó khăn, sự trỗi dậy của chân sút 21 tuổi là chìa khóa quan trọng cho chiến dịch AFF Cup và FIFA ASEAN Cup 2026. Với kinh nghiệm từ VCK U23 châu Á, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ là đầu tàu mới của bóng đá Việt Nam trên hành trình đòi lại vị thế khu vực.

CAHN và con đường độc đạo đến ngôi vương

Chiến thắng thuyết phục tại Hải Phòng đã giúp CAHN nới rộng khoảng cách với Thể Công Viettel lên tới 12 điểm. Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, chức vô địch gần như đã nằm chắc trong tay đoàn quân của HLV Polking. Một tập thể có chiều sâu cùng những cá nhân đang ở độ chín như Đình Bắc đã biến CAHN thành một thế lực không thể ngăn cản tại V-League năm nay.