Nguyễn Đình Bắc chạm mốc 400.000 euro: Ngang hàng Quang Hải và kỷ lục mới của bóng đá Việt Sau mùa giải bùng nổ giúp CLB CAHN vô địch V-League, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được Transfermarkt định giá 400.000 euro, vươn lên nhóm cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam.

Biểu đồ giá trị của Nguyễn Đình Bắc vừa ghi nhận một cú nhảy vọt ấn tượng trên thị trường chuyển nhượng quốc tế. Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt sau khi mùa giải V-League 2025/26 khép lại, chân sút sinh năm 2004 đã chính thức chạm mốc định giá 400.000 euro (tương đương khoảng 11,7 tỷ đồng).

Đình Bắc đã có một mùa giải xuất sắc trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Ảnh: VFF

Sự trỗi dậy của một biểu tượng mới

Con số 400.000 euro không chỉ là cột mốc cá nhân cao nhất trong sự nghiệp của Đình Bắc mà còn thiết lập một kỷ lục mới đối với các nội binh tại Việt Nam. Hiện tại, tiền đạo xứ Nghệ đã đứng ngang hàng với người đàn anh Nguyễn Quang Hải về giá trị chuyển nhượng. Trong danh sách các cầu thủ đang thi đấu tại Việt Nam, bộ đôi này chỉ xếp sau chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son, người đang dẫn đầu với mức định giá 550.000 euro.

Hành trình thăng tiến của Đình Bắc trong hơn một năm qua là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ. Từng có thời điểm giá trị của anh bị sụt giảm từ 300.000 euro xuống còn 275.000 euro do ảnh hưởng của chấn thương và sự sa sút phong độ nhất thời. Tuy nhiên, những màn trình diễn rực sáng ở các cấp độ đội tuyển đã giúp anh lấy lại vị thế một cách ngoạn mục.

Dấu ấn đậm nét từ V-League đến đấu trường châu lục

Động lực chính đằng sau sự tăng trưởng giá trị này đến từ hiệu suất ghi bàn khủng khiếp tại giải quốc nội. Trong màu áo CLB CAHN, Đình Bắc đã ghi tới 10 bàn thắng chỉ trong 6 trận liên tiếp, góp công lớn đưa đội bóng này lên ngôi vô địch V-League. Ở cấp độ trẻ, anh cũng sở hữu bảng thành tích đồ sộ trong năm qua:

Vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 cùng U23 Việt Nam.

Giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Đoạt Huy chương Đồng và danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026.

Bức tranh toàn cảnh về giá trị cầu thủ Việt

Bên cạnh sự bứt phá của Đình Bắc, Transfermarkt cũng ghi nhận sự ổn định của các trụ cột khác tại đội tuyển quốc gia. Những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục duy trì mức định giá 325.000 euro. Nhóm cầu thủ gồm Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long bám sát với con số 300.000 euro.

Đáng chú ý, lứa cầu thủ U23 đang cho thấy tiềm năng thương mại rất lớn. Khuất Văn Khang hiện được định giá 300.000 euro, trong khi thủ môn Trần Trung Kiên đạt mức 275.000 euro. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam cũng đón nhận tin không vui khi tiền đạo Việt kiều Ngô Đăng Khoa (định giá 225.000 euro) sẽ phải lỡ hẹn với AFF Cup 2026 do chấn thương nặng tại CLB CA TP.HCM.

Cầu thủ Giá trị định giá (Euro) Nguyễn Xuân Son 550.000 Nguyễn Đình Bắc 400.000 Nguyễn Quang Hải 400.000 Nguyễn Hoàng Đức 325.000 Bùi Hoàng Việt Anh 325.000

Sức mạnh tài chính của các CLB V-League

Xét về quy mô tập thể, Nam Định vẫn giữ vững vị thế là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất giải đấu với tổng mức định giá 8,3 triệu euro. CLB CAHN xếp ở vị trí thứ hai với 6,38 triệu euro, tiếp sau là Ninh Bình (4,75 triệu euro) và CLB CA TP.HCM (4,68 triệu euro). Hà Nội FC chốt lại top 5 với giá trị đội hình đạt 4,04 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè sắp tới được dự báo sẽ còn nhiều biến động lớn khi các đội bóng bắt đầu quá trình tái thiết lực lượng. Với phong độ và giá trị đang ở đỉnh cao, Nguyễn Đình Bắc chắc chắn sẽ là cái tên tâm điểm trong mọi kế hoạch chiến thuật và thương mại của bóng đá Việt Nam thời gian tới.