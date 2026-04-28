Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu chân sút nội, Hải Phòng tìm thầy ngoại thay HLV Chu Đình Nghiêm Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi 7 bàn sau 4 trận để vươn lên dẫn đầu danh sách chân sút nội tại V-League. Trong khi đó, Hải Phòng FC ráo riết tìm người thay thế HLV Chu Đình Nghiêm.

Bóng đá Việt Nam ngày 28/4 chứng kiến những biến động lớn cả về nhân sự băng ghế huấn luyện lẫn phong độ của các chân sút chủ lực. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự bùng nổ của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc trong màu áo CAHN và thông báo chia tay Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm vào cuối mùa giải, đánh dấu một bước chuyển giao quan trọng tại V-League 2025/26.

Kỷ nguyên Chu Đình Nghiêm tại Hải Phòng sắp khép lại

HLV Chu Đình Nghiêm đã chính thức xác nhận sẽ chia tay CLB Hải Phòng khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Đây là thông tin gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ đất Cảng, bởi trong những năm qua, chiến lược gia này đã xây dựng được một lối chơi tấn công cống hiến và bản sắc riêng biệt tại Lạch Tray. Việc tìm kiếm người kế nhiệm xứng đáng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo đội bóng.

Hải Phòng sẽ chia tay HLV Chu Đình Nghiêm khi mùa giải này khép lại.

Hiện tại, Hải Phòng đang cân nhắc hai hướng đi chính: chiêu mộ các huấn luyện viên ngoại từ những nền bóng đá phát triển tại châu Á hoặc châu Âu, hoặc ưu tiên các huấn luyện viên nội có gốc gác địa phương để duy trì tính bản sắc. Tân "thuyền trưởng" của đội bóng chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn khi phải duy trì thành tích và kế thừa di sản chuyên môn mà ông Nghiêm để lại.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các chân sút nội

Một tín hiệu tích cực đang lan tỏa khắp các sân cỏ V-League khi các tiền đạo nội bắt đầu chiếm ưu thế trước các ngoại binh. Theo thống kê, các cầu thủ Việt Nam đã đóng góp hơn 60% số bàn thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Những cái tên như Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Trần Việt Cường liên tục tỏa sáng, giúp các câu lạc bộ đa dạng hóa phương án tiếp cận khung thành và giảm bớt sự lệ thuộc vào các tiền đạo ngoại.

Đặc biệt, Nguyễn Đình Bắc đang là cái tên gây sốc nhất giải đấu. Sau chuỗi 16 vòng đấu liên tiếp không ghi bàn, tiền đạo của CAHN đã thực hiện một cú bứt tốc ngoạn mục với 7 pha lập công chỉ trong 4 trận gần nhất. Đỉnh cao là cú hat-trick vào lưới SLNA, giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của các nội binh và trở thành ứng viên nặng ký cho các danh hiệu cá nhân cuối mùa.

Đình Bắc liên tục ghi bàn trong thời gian qua.

Màn trình diễn của Đình Bắc không chỉ giúp CAHN thăng hoa mà còn khiến HLV Văn Sỹ Sơn thay đổi cái nhìn về học trò cũ. Từng có thời điểm ông Sơn lên tiếng chỉ trích thái độ của tiền đạo trẻ này, nhưng hiện tại, ông đánh giá rất cao sự trưởng thành và tinh thần tập trung của Đình Bắc. Đây là tín hiệu không thể vui hơn cho hàng công của đội tuyển Việt Nam trước các chiến dịch quốc tế sắp tới.

Biến động khu vực và mục tiêu World Cup của lứa trẻ

Trong khi bóng đá Việt Nam đón nhận nhiều tin vui, đối thủ Thái Lan lại phải đối mặt với tổn thất lớn. Tiền đạo Supachok Sarachat gần như chắc chắn sẽ vắng mặt tại AFF Cup 2026 do chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Với thời gian hồi phục dự kiến ít nhất 3 tháng, ngôi sao đang thi đấu tại J.League khó lòng đạt thể trạng tốt nhất vào cuối tháng 7, khiến tuyển Thái Lan mất đi một mũi khoan lợi hại trong cuộc đối đầu với Việt Nam.

Ở cấp độ trẻ, U17 Việt Nam đang thể hiện quyết tâm cao độ cho mục tiêu săn vé dự World Cup. Sau chức vô địch Đông Nam Á, thầy trò HLV Cristiano Roland đã nhanh chóng hội quân để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026. Đội tuyển sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 30-4 để làm quen với điều kiện khí hậu và hoàn thiện chiến thuật. Tại giải đấu này, Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Cuộc đua trụ hạng và cú hích từ Bầu Hiển

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, cuộc đua trụ hạng đang diễn ra vô cùng kịch tính giữa Đà Nẵng và PVF-CAND. Sau trận hòa nghẹt thở 3-3 trước Thể Công Viettel, CLB Đà Nẵng đã nhận được phần thưởng nóng trị giá 1 tỉ đồng từ bầu Hiển. Đây là mức thưởng vượt xa thông lệ, nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ trong giai đoạn then chốt.

Dù có cùng 13 điểm như PVF-CAND, nhưng Đà Nẵng đang tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn và tâm lý thi đấu đang lên cao. Ngược lại, PVF-CAND đang bộc lộ nhiều bất ổn về mặt lực lượng và phong độ sa sút, khiến nguy cơ xuống hạng của đội bóng này trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết nếu không thể cải thiện tình hình trong những vòng đấu cuối.