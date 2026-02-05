Nguyễn Đình Bắc ghi 8 bàn sau 5 trận: CAHN tiến sát ngôi vô địch V-League Với hiệu suất 1,6 bàn/trận, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giúp CAHN bỏ xa Thể Công Viettel 12 điểm, mở toang cánh cửa vô địch khi V-League chỉ còn 5 vòng đấu.

Nguyễn Đình Bắc đang biến V-League thành sân khấu của riêng mình khi liên tục "nổ súng" trong 5 trận đấu liên tiếp. Với 8 pha lập công chỉ trong thời gian ngắn, chân sút sinh năm 2004 đã trực tiếp giúp CAHN nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 12 điểm, tiến sát đến ngôi vương giải quốc nội mùa 2025/26.

Không thể cản Đình Bắc vào lúc này.

Sự lột xác của một "sát thủ" vòng cấm

Ranh giới giữa một tài năng trẻ triển vọng và một ngôi sao thực thụ thường được đo bằng sự ổn định. Với Nguyễn Đình Bắc, sau giai đoạn dài đối mặt với áp lực và những hoài nghi về thái độ cũng như phong độ, tiền đạo này đang đưa ra câu trả lời đanh thép nhất ngay trên sân cỏ. Cú dứt điểm tung lưới Hải Phòng tại Phường Lạch Tray, Hải Phòng vừa qua đánh dấu trận thứ 5 liên tiếp tiền đạo gốc Nghệ An lập công.

Nhìn vào con số 8 bàn thắng chỉ trong 5 trận đấu gần nhất, giới chuyên môn thấy một Đình Bắc hoàn toàn lột xác. Từ cú đúp vào lưới Đà Nẵng đến cú hat-trick trước SLNA, và mới nhất là pha lập công quan trọng trước Hải Phòng, tiền đạo này đang chơi bóng với sự tự tin cao độ. Sau gần 500 ngày tịt ngòi trước đó, việc bùng nổ dữ dội như hiện tại cho thấy bản lĩnh của cầu thủ trẻ này.

Đáng chú ý, Đình Bắc hiện tại không còn là mẫu cầu thủ chỉ biết dựa vào tốc độ. Anh đã hoàn thiện khả năng chọn vị trí, kỹ năng dứt điểm bằng cả hai chân và đặc biệt là sự lạnh lùng trong các tình huống đối mặt. Việc áp sát ngôi vị Vua phá lưới nội (chỉ kém Hoàng Hên 1 bàn) là minh chứng cho thấy Đình Bắc đang dần trở thành một trong những tiền đạo toàn diện nhất bóng đá Việt Nam hiện nay.

Dấu ấn chiến thuật của HLV Polking và đối tác Quang Hải

Thành công của cá nhân Đình Bắc không tách rời hệ thống chiến thuật mà HLV Alexandre Polking đang vận hành. Tại CAHN, chân sút trẻ này tìm thấy một đối tác hoàn hảo là Nguyễn Quang Hải. Những pha đập nhả, bật tường giữa hai ngôi sao này đã trở thành nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ. Sự gắn kết giữa sức trẻ của Đình Bắc và nhãn quan chiến thuật của Quang Hải giúp lối chơi của đội bóng ngành Công an trở nên mượt mà và khó lường hơn bao giờ hết.

Đình Bắc đang trở thành một ngôi sao lớn.

Dưới thời HLV Polking, CAHN không chỉ thắng mà còn thắng một cách áp đảo nhờ chiều sâu đội hình cực dày. Khi những ngoại binh như Alan Grafite hay Leo Artur tạo ra sức ép lớn, không gian lộ ra giúp những mũi nhọn như Đình Bắc có tối đa điều kiện để tỏa sáng.

Khoảng cách 12 điểm và kịch bản lên ngôi sớm

Chiến thắng tại Hải Phòng giúp CAHN nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel lên tới 12 điểm. Trong bối cảnh V-League 2025/26 đã bước sang vòng 21, khoảng cách này được xem là rào cản gần như không thể san lấp. Với phong độ giành 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, ngày thầy trò HLV Polking chính thức đăng quang có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có thể thấy, V-League đang chứng kiến một CAHN ở trình độ vượt trội và một Đình Bắc không thể dừng ghi bàn. Nếu tiếp tục duy trì bản năng sát thủ này, ngôi sao sinh năm 2004 không chỉ giúp CLB sớm chạm tay vào chức vô địch mà còn trở thành niềm hy vọng số một trên hàng công của Đội tuyển Việt Nam trong các chiến dịch quốc tế sắp tới.