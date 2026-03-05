Nguyễn Đình Bắc ghi 8 bàn sau 5 trận và lên tiếng về việc sang Nhật Bản Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang có phong độ thăng hoa tại V-League với hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Chân sút của CLB Công an Hà Nội cũng chính thức phản hồi về thông tin được CLB Vissel Kobe săn đón.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu V-League khi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trên sân Lạch Tray. Tiền đạo sinh năm 2004 đang sở hữu hiệu suất ghi bàn khó tin với 8 pha lập công chỉ trong 5 trận đấu gần nhất tại mùa giải 2025/26.

Đình Bắc đang có phong độ hủy diệt.

Hiệu suất ghi bàn kỷ lục của chân sút trẻ

Trong chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng, Đình Bắc là người khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số đầy quyết đoán. Đây không chỉ là một bàn thắng đơn thuần mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của chân sút gốc Nghệ An. Với 8 bàn thắng sau 5 vòng đấu, Đình Bắc đang trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng ngự tại giải đấu quốc nội.

Chia sẻ về phong độ bùng nổ này, Đình Bắc khiêm tốn cho biết thành quả có được là nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ ban huấn luyện và các đồng đội. Anh nhấn mạnh rằng việc được các đàn anh chỉ bảo tận tình trên sân tập đã giúp anh cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm và tư duy chọn vị trí.

Sự phối hợp ăn ý với đàn anh Quang Hải

Một trong những yếu tố then chốt giúp Đình Bắc thăng hoa chính là sự kết nối nhịp nhàng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Quang Hải và sức trẻ của Đình Bắc đã tạo nên một gọng kìm tấn công lợi hại cho đội bóng ngành Công an.

Đáng chú ý, Đình Bắc dành nhiều lời ca ngợi cho người đàn anh: "Quang Hải là cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, thảo luận cả trong lẫn ngoài sân cỏ để thấu hiểu lối chơi của nhau, từ đó tạo ra những pha phối hợp ăn ý nhất".

Phản hồi về lời mời từ Vissel Kobe

Trước những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến CLB Vissel Kobe tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J-League), Đình Bắc đã có những phản hồi rất chuyên nghiệp. Dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đội bóng xứ sở hoa anh đào, tiền đạo trẻ khẳng định ưu tiên số một của anh hiện tại vẫn là danh hiệu quốc nội.

Cụ thể, Đình Bắc tuyên bố đang dồn toàn bộ tâm trí cho 5 vòng đấu cuối cùng của V-League nhằm bảo vệ mục tiêu vô địch cùng CLB Công an Hà Nội. Mặc dù vậy, với tư duy cởi mở và sự ủng hộ từ ban huấn luyện, cánh cửa xuất ngoại để nâng tầm sự nghiệp của tài năng trẻ này đang rộng mở hơn bao giờ hết sau khi mùa giải khép lại.