Nguyễn Đình Bắc ghi bàn 6 trận liên tiếp và kỳ vọng gánh vác hàng công ĐT Việt Nam Với 10 pha lập công tại V.League 2025/26, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vượt xa các đàn anh để trở thành chân sút nội số một, sẵn sàng cho chiến dịch ASEAN Cup cùng HLV Kim Sang-sik.

Trong bối cảnh Công an Hà Nội đang thống trị tuyệt đối V.League 2025/26, Nguyễn Đình Bắc nổi lên như một biểu tượng cho sự chuyển giao thế hệ của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo gốc Nghệ An vừa thiết lập hiệu suất khủng khiếp với chuỗi 6 vòng đấu liên tiếp ghi bàn, khẳng định vị thế sát thủ nội binh hàng đầu giải đấu.

Sức mạnh tuyệt đối của Công an Hà Nội

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, Công an Hà Nội đang vận hành như một cỗ máy tấn công không thể ngăn cản. Đội bóng này hiện sở hữu 60 điểm, tạo khoảng cách 11 điểm so với nhóm bám đuổi. Với 55 bàn thắng ghi được, tập thể này không chỉ vô địch về mặt điểm số mà còn định hình lối chơi cống hiến tại sân Hàng Đẫy, TP. Hà Nội.

Đáng chú ý, Đình Bắc chính là hạt nhân quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của chiến lược gia người Brazil. Khả năng duy trì phong độ ổn định qua từng vòng đấu là điều mà rất ít nội binh có thể làm được trong môi trường khắc nghiệt của V.League.

Sự trưởng thành vượt bậc về tư duy

Sự tiến bộ của Đình Bắc không chỉ dừng lại ở những con số thống kê. Cầu thủ trẻ này đã cho thấy một tư duy chơi bóng hiện đại và sự trưởng thành trong tâm lý. Khoảnh khắc anh nhường quyền đá phạt 11 mét cho đồng đội Alan Grafite đã minh chứng cho việc đặt lợi ích tập thể lên trên thành tích cá nhân.

Đây là sự lột xác đáng kinh ngạc nếu nhìn lại những ồn ào về kỷ luật hay tấm thẻ đỏ tại giải U23 châu Á trước đây. Hiện tại, Đình Bắc đang đứng đầu danh sách ghi bàn của các cầu thủ nội, bỏ xa những cái tên kỳ cựu trên tuyển.

Cầu thủ Số bàn thắng tại V.League 2025/26 Nguyễn Đình Bắc 10 Nguyễn Hoàng Đức 7 Nguyễn Tiến Linh 4

Lời giải cho bài toán hàng công của HLV Kim Sang-sik

Trong bối cảnh Đội tuyển Việt Nam đang rơi vào tình trạng khan hiếm bàn thắng và các trụ cột cũ sa sút phong độ, sự bùng nổ của Đình Bắc là tin vui không thể lớn hơn đối với HLV Kim Sang-sik. Tiền đạo này hội tụ đủ các yếu tố từ tốc độ, sự tự tin đến bản năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén.

Tấm vé tham dự ASEAN Cup 2026 gần như đã nằm chắc trong tay cầu thủ gốc Nghệ An. Nếu tiếp tục duy trì ngọn lửa rực cháy, Đình Bắc không chỉ là niềm hy vọng của Công an Hà Nội mà còn là nhân tố then chốt để Đội tuyển Việt Nam đòi lại vị thế tại đấu trường khu vực. Cuộc đua vô địch V.League có thể đã sớm ngã ngũ, nhưng với cá nhân Đình Bắc, hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cùng sắc áo quốc gia mới chỉ bắt đầu.