Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick giúp CAHN thắng áp đảo SLNA 4-2 Màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với ba bàn thắng đã giúp CAHN đánh bại SLNA 4-2, qua đó khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch V.League.

Trận cầu tâm điểm tại V.League đã khép lại với chiến thắng tưng bừng 4-2 nghiêng về phía CAHN trước đối thủ SLNA. Trong một ngày thi đấu xuất thần, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi đóng góp một cú hat-trick đẳng cấp, giúp đội bóng thủ đô duy trì sức mạnh tuyệt đối trên sân nhà.

Đình Bắc đã có màn trình diễn chói sáng trong màu áo CAHN.

Sức ép nghẹt thở và bàn mở tỷ số sớm

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng vượt trội, CAHN nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của hàng tiền vệ giúp đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương. Những pha phối hợp ở tốc độ cao khiến hàng phòng ngự SLNA rơi vào trạng thái báo động đỏ ngay từ những phút đầu tiên.

Sức ép khủng khiếp cuối cùng đã mang lại kết quả ở phút 19. Từ đường căng ngang dọn cỗ của Stefan Mauk, Nguyễn Đình Bắc có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành mở tỷ số. Bàn thắng này không chỉ giúp CAHN phá vỡ thế bế tắc mà còn giúp tâm lý các cầu thủ trở nên cực kỳ thanh thoát.

Bản lĩnh của ngôi sao trẻ và sự sụp đổ của SLNA

Dù SLNA có cơ hội gỡ hòa ở phút 28 khi Quang Vinh dứt điểm vọt xà trong tư thế trống trải, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được trước khi phải nhận thêm những đòn trừng phạt. Phút 33, Đình Bắc tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ khi băng xuống đối mặt và hạ gục thủ môn SLNA, nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, phút 37, hệ thống phòng ngự của đội khách hoàn toàn bị xé toang sau pha phối hợp đập nhả của CAHN. Minh Phúc là người kết thúc gọn gàng để đào sâu cách biệt lên thành ba bàn. Những tưởng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số 3-0 thì sai lầm của Filip Nguyễn ở phút bù giờ đã dẫn đến quả phạt đền, tạo điều kiện cho Michael Olaha rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Cú hat-trick hoàn hảo và màn rượt đuổi tỷ số

Bước sang hiệp hai, CAHN vẫn duy trì sự chủ động. Phút 56, Đình Bắc buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm sau một pha đột phá cá nhân dũng mãnh. Trên chấm 11m, tiền đạo số 9 tự tin dứt điểm hiểm hóc để hoàn tất cú hat-trick cá nhân, nâng tỷ số lên 4-1 cho CAHN.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc ăn mừng cú hat-trick ấn tượng.

Trong những phút còn lại, CAHN chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lực lượng. Dù vậy, SLNA vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng và họ đã thành công ở phút 84 nhờ cú đánh đầu của Olaha. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 4-2, phản ánh đúng diễn biến hấp dẫn và kịch tính trên sân.

Thống kê trận đấu CAHN 4-2 SLNA

Đội bóng Cầu thủ ghi bàn Phút ghi bàn CAHN Nguyễn Đình Bắc 19', 33', 56' (P) CAHN Minh Phúc 37' SLNA Michael Olaha 45+2' (P), 84'

Chiến thắng này giúp CAHN củng cố vững chắc vị thế trong nhóm dẫn đầu BXH V.League. Với Nguyễn Đình Bắc, cú hat-trick này là lời khẳng định đanh thép về phong độ và vai trò quan trọng của anh trong kế hoạch chinh phục ngôi vương của đội bóng ngành Công an mùa này.