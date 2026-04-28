Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick giúp CAHN thắng SLNA và cái ôm tri ân đầy xúc động Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với 3 bàn thắng trong trận CAHN gặp SLNA tại vòng 20 V.League, trước khi gửi lời tri ân đặc biệt tới người thầy cũ Văn Sỹ Sơn.

Vòng 20 V.League chứng kiến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của mùa giải, khi Nguyễn Đình Bắc không chỉ khẳng định tài năng bằng một cú hat-trick đẳng cấp mà còn cho thấy sự trưởng thành về nhân cách. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An, tiền đạo mang áo số 9 đã tiến thẳng về phía khu kỹ thuật đối phương để trao một cái ôm đầy chân thành cho HLV Văn Sỹ Sơn.

Đình Bắc và cái ôm trìu mến dành cho HLV Văn Sỹ Sơn.

Màn trình diễn thăng hoa và cú hat-trick đầu đời

Trận đấu tại vòng 20 đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của Nguyễn Đình Bắc khi anh lần đầu tiên ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu tại giải chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam. Tiền đạo quê Nghệ An đã thể hiện bản năng sát thủ đáng gờm với phong cách thi đấu hiện đại và cực kỳ hiệu quả.

Trong hiệp 1, Đình Bắc liên tục trừng phạt hàng thủ đối phương bằng hai pha dứt điểm sắc lẹm sau các đường kiến tạo dọn cỗ của Quang Hải và Stefan Mauk. Sang hiệp 2, chính anh là người tự mang về quả phạt đền sau tình huống bị Nguyên Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm, rồi tự tin thực hiện thành công để ấn định cú hat-trick. Thống kê cho thấy Đình Bắc đang đạt phong độ cực cao với 7 pha lập công chỉ sau 4 lần ra sân gần nhất, trở thành nhân tố thay thế hoàn hảo cho dàn ngoại binh của CAHN.

Sự trưởng thành sau những lời chỉ trích "gai góc"

Để có được một Đình Bắc điềm tĩnh và bùng nổ như hiện tại, không thể không nhắc đến vai trò của HLV Văn Sỹ Sơn. Trước đó, trong giai đoạn khoác áo CLB Quảng Nam, tài năng trẻ này từng đối mặt với nhiều lùm xùm liên quan đến kỷ luật và thái độ thi đấu. Thời điểm đó, HLV Văn Sỹ Sơn đã không ngần ngại chỉ trích học trò công khai trước truyền thông, cho rằng anh đang "ảo tưởng về giá trị bản thân".

Những lời nhận xét có phần ''gai góc'' của HLV cũ đã giúp Đình Bắc ngày càng tiến bộ.

Những phát ngôn có phần khắc nghiệt của ông Sơn khi ấy từng gây ra nhiều tranh cãi, nhưng nhìn vào sự tiến bộ của Đình Bắc hiện tại, có thể thấy đó là "liều thuốc đắng" cần thiết. Cái ôm sau trận đấu chính là lời khẳng định cho sự hòa giải và lòng biết ơn của cầu thủ trẻ dành cho người thầy đã giúp mình giữ đôi chân trên mặt đất.

Biểu tượng của triết lý "lúa chín cúi đầu"

Từ một cầu thủ trẻ bị nghi ngờ về thái độ, Nguyễn Đình Bắc đã lột xác để trở thành trụ cột của U23 Việt Nam và là ngôi sao sáng tại V.League. Anh không còn những pha xử lý cá nhân rườm rà hay biểu hiện tâm lý nóng nảy trên sân. Thay vào đó là một lối chơi vì tập thể, biết hy sinh và tận dụng cơ hội một cách tối đa.

Nhìn chung, sự bùng nổ của Đình Bắc là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam trước các chiến dịch lớn như SEA Games 33 hay giải U23 châu Á. Hình ảnh anh tri ân thầy cũ sau khi gieo sầu cho chính đội bóng của ông đã để lại dư âm đẹp về tinh thần thể thao và đạo lý tôn sư trọng đạo của các vận động viên trẻ hiện nay.