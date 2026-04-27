Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, HLV Polking gọi học trò là 'viên ngọc quý' của bóng đá Việt Nam Với cú hat-trick ấn tượng vào lưới SLNA, Nguyễn Đình Bắc giúp CAHN giành chiến thắng 4-2 đầy kịch tính, khẳng định tham vọng xưng vương tại V.League 2025/26.

Chiến thắng tưng bừng 4-2 trước SLNA không chỉ giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) củng cố vững chắc vị thế trong cuộc đua vô địch V.League 2025/26 mà còn khẳng định sức mạnh tấn công đáng nể. Tâm điểm của trận đấu chính là màn trình diễn chói sáng của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc với một cú hat-trick đầy cảm hứng.

Sự trỗi dậy của 'viên ngọc quý' Nguyễn Đình Bắc

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Đình Bắc đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với hàng thủ SLNA. Cú hat-trick của tiền đạo này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về khả năng dứt điểm và chọn vị trí. Đây được xem là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của chân sút trẻ sau những kỳ vọng từ người hâm mộ.

HLV Polking khen ngợi Đình Bắc.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mano Polking không tiếc lời ca ngợi học trò: "Các bạn đã thấy màn trình diễn của Đình Bắc hôm nay. Cậu ấy chắc chắn là một viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, viên ngọc này vẫn cần thêm thời gian để mài giũa. Tôi hạnh phúc khi có cậu ấy, nhưng Đình Bắc cần duy trì sự ổn định và lặp lại màn trình diễn này thêm nhiều lần nữa".

Bài toán phòng ngự và sự thận trọng của HLV Polking

Dù ghi được 4 bàn thắng và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận, CAHN vẫn bộc lộ những lỗ hổng nơi hàng thủ khi để SLNA hai lần chọc thủng lưới. Đặc biệt, sai lầm dẫn đến bàn thua ở cuối hiệp một là điều khiến chiến lược gia người Brazil không hài lòng. Ông khẳng định đây là lúc để toàn đội cùng nhìn nhận lại nhằm hoàn thiện lối chơi trên hành trình chinh phục danh hiệu.

Trước những nhận định cho rằng CAHN đang tạo ra khoảng cách quá lớn so với phần còn lại của giải đấu, HLV Polking tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông nhấn mạnh rằng sự hài lòng chỉ thực sự đến khi mục tiêu cuối cùng được hoàn thành vào cuối mùa giải.

"Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi gặp không ít khó khăn ở quãng thời gian cuối trận và vẫn còn nhiều việc phải làm. Toàn đội đang tiến rất gần đến chức vô địch nhưng chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất", nhà cầm quân sinh năm 1976 chia sẻ thêm.

Với phong độ rực sáng của các cá nhân như Đình Bắc cùng sự dẫn dắt quyết liệt từ HLV Polking, CAHN đang hội tụ đầy đủ yếu tố để bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá nội. Thử thách tiếp theo sẽ là bài kiểm tra về sự ổn định để hiện thực hóa giấc mơ vương quyền.