Nguyễn Đình Bắc lập kỷ lục 7 bàn thắng giúp CAHN thâu tóm giải thưởng tháng 4 Với sự bùng nổ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, CLB Công An Hà Nội đã giành cú ăn ba giải thưởng tháng 4, tiến gần đến ngôi vương V-League 2025/2026 sớm 3 vòng đấu.

Ngày 6/5, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức công bố danh sách các hạng mục giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất tháng 4 tại V-League 2025/2026. Đây là một tháng đấu chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của CLB Công An Hà Nội (CAHN) khi đội bóng này quét sạch các danh hiệu quan trọng nhất, khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch mùa này.

Cú hích lịch sử từ sự thăng hoa của Nguyễn Đình Bắc

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Trong giai đoạn từ vòng 17 đến vòng 20, chân sút sinh năm 2004 đã trình diễn một phong độ được giới chuyên môn đánh giá là "không thể ngăn cản". Với 7 pha lập công chỉ trong vòng 4 trận đấu, Đình Bắc không chỉ giúp đội nhà thu về 10 điểm tuyệt đối (3 thắng, 1 hòa) mà còn chính thức ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 một cách đầy thuyết phục.

Nguyễn Đình Bắc rực sáng trong tháng Tư vừa qua. Ảnh: CAHN FC.

Hiệu suất ghi bàn của số 11 bên phía CAHN vượt xa mọi dự đoán. Khi đặt lên bàn cân so sánh, Đình Bắc hoàn toàn lấn lướt các đồng đội tại đội tuyển quốc gia. Đỗ Hoàng Hên dù có đóng góp quan trọng với 3 bàn thắng và 3 kiến tạo cho CLB Hà Nội, hay Nguyễn Xuân Son với 2 pha lập công cho CLB Nam Định, đều không thể tạo ra sức ảnh hưởng mang tính xoay chuyển cục diện trận đấu lớn như cách Đình Bắc đã làm.

Chiến thuật của Alexandre Polking và sự áp đảo của CAHN

Bên cạnh sự tỏa sáng cá nhân, dấu ấn của HLV Alexandre Polking là cực kỳ đậm nét. Chiến lược gia người Brazil đã nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng sau khi xây dựng một lối chơi tấn công rực lửa nhưng không kém phần thực dụng cho đội bóng ngành công an. Dưới sự dẫn dắt của ông, CAHN không chỉ là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất mà còn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc ở những thời điểm then chốt của mùa giải.

Sự đồng bộ trong lối chơi đã giúp CAHN được vinh danh là Đội bóng xuất sắc nhất tháng. Thành tích bất bại trong tháng 4 đã giúp đoàn quân của HLV Polking củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng, đồng thời nới rộng khoảng cách với hai đối thủ bám đuổi trực tiếp là Thể Công-Viettel và CLB Hà Nội. Trong khi CAHN tăng tốc mạnh mẽ, cả hai đối thủ này lại có dấu hiệu hụt hơi ở giai đoạn nước rút, khiến hy vọng cạnh tranh ngôi vương dần trở nên xa vời.

Kịch bản đăng quang sớm 3 vòng đấu

Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới, cơ hội để CAHN viết tiếp lịch sử đang rộng mở hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục duy trì mạch thắng trong 2 vòng đấu kế tiếp, đội bóng này sẽ chính thức đăng quang V-League 2025/2026 sớm 3 vòng đấu. Đây sẽ là một chiến tích ấn tượng, cho thấy sự đầu tư đúng đắn và chiều sâu đội hình vượt trội của đại diện thủ đô trong mùa giải năm nay.

Siêu phẩm không tưởng từ khu vực giữa sân

Dù CAHN thâu tóm hầu hết các giải thưởng lớn, danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 4 lại thuộc về một cái tên khác: hậu vệ Giáp Tuấn Dương của CLB Nam Định. Đây là một quyết định nhận được sự đồng thuận cao từ hội đồng chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Phút thứ 67 trong trận đấu gặp Becamex TP.HCM tại vòng 20, Tuấn Dương đã thực hiện một cú sút xa ngoạn mục từ sát vạch giữa sân. Bóng đi với quỹ đạo hiểm hóc, vượt qua tầm với của thủ môn đối phương và găm thẳng vào lưới. Siêu phẩm này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thẩm mỹ mà còn minh chứng cho kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật nhạy bén của các nội binh tại giải đấu năm nay.

Nhìn chung, hệ thống giải thưởng tháng 4 phản ánh chính xác tương quan lực lượng tại V-League hiện tại. Với một Nguyễn Đình Bắc đang ở đỉnh cao phong độ và một tập thể CAHN gắn kết, chức vô địch dường như chỉ còn là vấn đề thời gian đối với thầy trò HLV Polking.