Nguyễn Đình Bắc lọt tầm ngắm các CLB Trung Quốc nhờ mức giá hời 9 tỷ đồng Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đang trở thành mục tiêu săn đón tại giải hạng 2 Trung Quốc nhờ sự kết hợp giữa tài năng chuyên môn và mức phí chuyển nhượng hợp lý.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, ngôi sao trẻ sinh năm 2004 của bóng đá Việt Nam, đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các đội bóng Trung Quốc, nổi bật là CLB vừa thăng hạng giải hạng 2 Guangxi Hengchen. Theo truyền thông xứ tỷ dân, chân sút này được đánh giá là phương án chuyển nhượng tối ưu trong bối cảnh các CLB tại đây đang tái cấu trúc tài chính.

Sức hút từ danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á

Dẫn nguồn từ tờ Sina, mức định giá của Nguyễn Đình Bắc trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt hiện rơi vào khoảng 300.000 euro (tương đương hơn 9 tỷ đồng). Đối với một cầu thủ đã khẳng định được năng lực với danh hiệu Vua phá lưới tại vòng chung kết U23 châu Á, con số này được giới chuyên môn Trung Quốc coi là một "mức giá hời".

Một số CLB Trung Quốc đã để mắt đến Đình Bắc.

Chuyên gia Lao Qiu nhận định rằng sự kết hợp giữa tài năng đã được chứng minh và chi phí đầu tư phải chăng giúp Đình Bắc trở thành cái tên nổi bật. Việc sở hữu một cầu thủ chất lượng từ khu vực Đông Nam Á không chỉ giúp tăng cường sức mạnh hàng công mà còn phù hợp với chiến lược chi tiêu bền vững của các đội bóng hạng dưới tại Trung Quốc.

Rào cản ngoại binh và bài học từ Thai-League

Mặc dù có sự quan tâm lớn, thương vụ này vẫn đang đối mặt với những thách thức về quy chế. Hiện tại, giải vô địch quốc gia Trung Quốc chỉ cho phép đăng ký tối đa 5 cầu thủ ngoại. Đây được xem là rào cản lớn khiến các đội bóng phải cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng trước khi quyết định chiêu mộ nhân sự mới.

Rào cản về quy định ngoại binh khiến CLB Trung Quốc khó mua Đình Bắc.

Sự hạn chế này đã bộc lộ những điểm yếu khi các đại diện Trung Quốc như Shanghai Port, Shanghai Shenhua hay Chengdu Rongcheng đều có kết quả không tốt tại đấu trường AFC Champions League. Trước tình hình đó, tờ Sina đã dẫn chứng sự thành công của bóng đá Thái Lan làm ví dụ điển hình cho việc nới lỏng chính sách ngoại binh.

Việc Thai-League mở cửa đã giúp đội tuyển quốc gia nước này tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và thu hẹp khoảng cách đáng kể với Trung Quốc. Tương tự, các giải đấu hàng đầu khu vực như K-League (Hàn Quốc) và J-League (Nhật Bản) cũng đang có xu hướng tăng số lượng cầu thủ ngoại để nâng cao chất lượng chuyên môn.

Chiến lược mới của bóng đá Trung Quốc

Trong bối cảnh kỷ nguyên vung tiền chiêu mộ siêu sao thế giới đã qua, bóng đá Trung Quốc đang chuyển hướng sang thị trường cầu thủ tiềm năng tại châu Á. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm duy trì sự cạnh tranh trong khi vẫn đảm bảo an toàn tài chính.

Nếu quy định về ngoại binh được điều chỉnh theo xu thế chung của châu lục, những cầu thủ trẻ như Nguyễn Đình Bắc chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu. Việc hướng tới những tài năng triển vọng ở Đông Nam Á không chỉ mang lại giá trị chuyên môn mà còn mở ra cơ hội hợp tác và phát triển bền vững cho các giải đấu tại Trung Quốc trong tương lai.