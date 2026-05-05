Nguyễn Đình Bắc lọt tầm ngắm Vissel Kobe: Người hâm mộ Thái Lan tranh cãi gay gắt Thông tin CLB Vissel Kobe sẵn sàng chi 8 tỷ đồng để giải phóng hợp đồng của Nguyễn Đình Bắc đang trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng bóng đá Đông Nam Á.

Tin đồn về việc CLB Vissel Kobe từ giải J-League (Nhật Bản) đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trong khu vực. Với mức giá giải phóng hợp đồng ước tính khoảng 8 tỷ đồng (tương đương 10 triệu bath), thương vụ này đang nhận được những phản hồi đa chiều, đặc biệt là từ người hâm mộ bóng đá Thái Lan.

Đình Bắc là chân sút triển vọng hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VOV

Hiệu suất ghi bàn ấn tượng và con số 8 tỷ đồng

Theo báo chí Thái Lan, đội bóng Nhật Bản quan tâm đến việc phá vỡ bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029 giữa Đình Bắc và CLB Công an Hà Nội. Sự chú ý dành cho chân sút sinh năm 2004 tăng vọt sau chuỗi phong độ bùng nổ gần đây. Cụ thể, Đình Bắc đã ghi tới 8 bàn thắng chỉ sau 5 lần ra sân gần nhất cho đội bóng ngành Công an.

Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng 8 tỷ đồng lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trên các diễn đàn bóng đá tại xứ chùa Vàng, không ít ý kiến bày tỏ sự hoài nghi về khả năng thích nghi của cầu thủ trẻ Việt Nam tại môi trường khắc nghiệt như J-League. Một số ý kiến cho rằng Đình Bắc chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay khi chỉ mới ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Bài học từ trường hợp của Nguyễn Quang Hải

Nhiều cổ động viên Thái Lan đã dẫn chứng trường hợp của Nguyễn Quang Hải khi xuất ngoại để cảnh báo về tương lai của Đình Bắc. Khán giả có tên Gunner Suprasorn nhận định rằng ngay cả một ngôi sao đẳng cấp như Quang Hải còn gặp khó khăn khi ra nước ngoài, do đó Đình Bắc hoàn toàn có thể đi vào "vết xe đổ" của người đàn anh.

Bên cạnh đó, CĐV Innarong nhấn mạnh về sự chênh lệch trình độ giữa các nền bóng đá: "Các cầu thủ Thái Lan khi sang Nhật Bản thi đấu vẫn còn gặp nhiều chật vật. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn cho khả năng thành công của một cầu thủ trẻ mới chỉ ở mức tiềm năng như Đình Bắc". Thậm chí, có ý kiến từ tài khoản Sakdanukul cho rằng với mức giá này, các CLB Nhật Bản nên ưu tiên lựa chọn cầu thủ Thái Lan.

Cơ hội và thách thức cho tài năng trẻ

Bên cạnh những luồng ý kiến hoài nghi, một bộ phận người hâm mộ vẫn dành niềm tin cho tuyển thủ Việt Nam. Những người thường xuyên theo dõi bước tiến của Đình Bắc khẳng định tài năng của anh hoàn toàn xứng đáng với mức giá 10 triệu bath. Một số CĐV lạc quan hơn còn khuyên chân sút 21 tuổi nên mạnh dạn tiến thẳng sang châu Âu để phát triển sự nghiệp thay vì chỉ dừng lại ở khu vực châu Á.

Việc một đội bóng danh tiếng như Vissel Kobe để mắt tới Đình Bắc cho thấy sức hút của các tài năng trẻ Việt Nam trên thị trường quốc tế đang dần tăng lên. Dù thương vụ có chính thức diễn ra hay không, đây vẫn là một tín hiệu cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các nền bóng đá phát triển đối với lứa cầu thủ kế cận của bóng đá Việt Nam.