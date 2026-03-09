Nguyễn Đình Bắc lọt top Gương mặt trẻ tiêu biểu, đặt mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026 Sau một năm 2025 rực rỡ với hàng loạt danh hiệu cùng U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đặt mục tiêu chinh phục V.League và trở lại ĐTQG tại ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của CLB Công an Hà Nội vừa chính thức lọt vào danh sách 19 đề cử cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và màn trình diễn chói sáng của chân sút sinh năm 2004 trong suốt một năm qua.

Hành trình chinh phục đỉnh cao cùng HLV Kim Sang-sik

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đình Bắc khi anh trở thành hạt nhân quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Kim Sang-sik, tiền đạo này đã góp công lớn giúp đội bóng thâu tóm nhiều danh hiệu danh giá trên đấu trường quốc tế.

Các cột mốc ấn tượng của Đình Bắc trong năm qua bao gồm:

Vô địch giải U23 Đông Nam Á.

Giành Huy chương Vàng SEA Games 33, trong đó anh ghi bàn thắng "quý như vàng" ở trận chung kết.

Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026 và cá nhân anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Vượt qua rào cản án phạt và khát khao cống hiến

Dù đang ở độ chín của phong độ, Đình Bắc sẽ phải đối mặt với thử thách khi vắng mặt tại Vòng loại Asian Cup 2027 do vướng án phạt. Tuy nhiên, chân sút của CLB Công an Hà Nội khẳng định ngọn lửa quyết tâm trong anh chưa bao giờ tắt.

Đình Bắc khao khát cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, Đình Bắc cho biết: "Thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là mơ ước của mọi cầu thủ. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện chăm chỉ hơn để duy trì phong độ. Dù không thể dự Vòng loại Asian Cup, nhưng tôi vô cùng khao khát được góp mặt tại ASEAN Cup 2026".

Trọng tâm tại LPBank V.League 2025/26

Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Đình Bắc là giúp CLB Công an Hà Nội cạnh tranh ngôi vương tại giải quốc nội. Việc được thi đấu đúng sở trường và sự hỗ trợ từ các đồng đội tại CLB được anh coi là chìa khóa để tiếp tục thăng hoa.

Màn trình diễn tại LPBank V.League 2025/26 sẽ là thước đo quan trọng để HLV Kim Sang-sik đánh giá phong độ của tiền đạo này trước khi triệu tập đội hình cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng khu vực vào cuối năm. Sự trưởng thành về bản lĩnh và tư duy chiến thuật được kỳ vọng sẽ giúp Đình Bắc trở thành quân bài chiến lược của ĐTQG Việt Nam trong tương lai gần.