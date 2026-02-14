Nguyễn Đình Bắc thiết lập kỷ lục truyền thông sau kỳ tích Vua phá lưới U23 châu Á 2026 Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu BXH BSI Top 10 Influencer tháng 1/2026 với chỉ số ảnh hưởng cao gấp 6 lần tháng trước nhờ kỳ tích tại VCK U23 châu Á.

Nguyễn Đình Bắc đã tạo nên một cột mốc vô tiền khoáng hậu không chỉ trên sân cỏ mà còn ở mặt trận truyền thông Việt Nam. Theo số liệu công bố mới nhất từ BSI, tiền đạo sinh năm 2004 đã chính thức trở thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội trong tháng 1/2026, vượt qua hàng loạt ngôi sao giải trí hàng đầu.

Đình Bắc gây ấn tượng ở U23 châu Á.

Cú nhảy vọt về chỉ số ảnh hưởng

Bảng xếp hạng BSI Top 10 Influencer tháng 1/2026 ghi nhận sự bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc với chỉ số ảnh hưởng đạt mức 227,764. Đây là một con số kỷ lục trong giới thể thao, thể hiện sự tăng trưởng thần tốc khi gấp 6 lần so với chỉ số của chính anh vào tháng 12/2025 (37,693).

Đình Bắc là người có sức ảnh hưởng nhất vào tháng 1.

Sức hút của đội tuyển U23 Việt Nam trong tháng vừa qua là không thể bàn cãi khi có tới 3 đại diện góp mặt trong danh sách này. Bên cạnh Đình Bắc ở vị trí số 1, HLV trưởng Kim Sang-sik giữ vị trí thứ 2 với chỉ số 41,974. Thủ thành thuộc biên chế HAGL, Trần Trung Kiên, cũng xuất sắc góp mặt ở vị trí thứ 5 với chỉ số 36,008.

Sự áp đảo của bóng đá trước giới giải trí

Đáng chú ý, sự quan tâm mãnh liệt của công chúng dành cho môn thể thao vua đã giúp các nhân vật bóng đá vượt mặt những tên tuổi đình đám của làng giải trí. Những nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu như Sơn Tùng M-TP, Quang Hùng MasterD, Trấn Thành hay Hòa Minzy đều xếp sau các ngôi sao của U23 Việt Nam trong bảng thống kê tháng này.

Kỷ lục chuyên môn làm bệ phóng truyền thông

Lý do cốt lõi cho sự thăng hoa truyền thông của Nguyễn Đình Bắc đến từ màn trình diễn lịch sử trên đất châu Á. Tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo quê Nghệ An đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại đấu trường U23 lục địa.

Sự ổn định và những khoảnh khắc bùng nổ trước các đối thủ lớn đã đưa tên tuổi của Đình Bắc trở thành từ khóa được tìm kiếm và thảo luận nhiều nhất trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Hành trình đầy cảm xúc của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ khẳng định vị thế chuyên môn mà còn cho thấy tiềm năng thương mại và sức mạnh của một thần tượng thể thao thế hệ mới.