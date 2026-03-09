Nguyễn Đình Bắc và cơn hạn hán bàn thắng tại V.League: Nghịch lý sau vinh quang U23 Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang trải qua chuỗi 13 trận liên tiếp không ghi bàn tại V.League trong màu áo CAHN, dù vừa tỏa sáng rực rỡ với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.

Nguyễn Đình Bắc đang sống trong một nghịch lý trớ trêu của sự nghiệp: vừa bước ra từ ánh hào quang rực rỡ ở cấp độ đội tuyển trẻ, tiền đạo sinh năm 2004 lại đang phải vật lộn với chuỗi ngày "hạn hán" bàn thắng tại đấu trường khắc nghiệt V.League. Con số thống kê 13 trận liên tiếp với hơn 1.000 phút thi đấu mà chưa một lần điền tên lên bảng tỷ số là áp lực khổng lồ đối với ngôi sao trẻ của CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Đình Bắc gặp khó khăn tại V.League.

Từ đỉnh cao châu lục đến sự bế tắc tại giải quốc nội

Chỉ vài tháng trước, Đình Bắc còn là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam khi giữ vai trò nhân tố chủ chốt giúp U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33 và đặc biệt là danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026. Với tốc độ xé gió và khả năng dứt điểm sắc bén, anh từng được kỳ vọng sẽ mang làn gió mới vào lối chơi của CAHN. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của giải chuyên nghiệp đã khiến "họng pháo" trẻ này hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Bài kiểm tra bản lĩnh trước những đàn anh dày dạn

Sự bế tắc của Đình Bắc bộc lộ rõ nét nhất trong trận cầu tâm điểm vòng 15 V.League khi CAHN chạm trán Hà Nội FC, dưới sự dự khán của HLV trưởng ĐTQG Kim Sang Sik. Dù thi đấu trọn vẹn hơn 100 phút bên hành lang cánh trái sở trường, tài năng trẻ này liên tục bị phong tỏa bởi bộ đôi dày dạn kinh nghiệm Đỗ Duy Mạnh và Phạm Xuân Mạnh. Những pha đua tốc độ hay nỗ lực đột phá của Đình Bắc đều bị đánh chặn quyết liệt, khiến anh không ít lần phải nằm sân sau những pha tranh chấp đầy tiểu xảo.

Đình Bắc rất cần 1 bàn thắng ở V.League.

Sự kèm cặp gắt gao từ hàng thủ đối phương đã triệt tiêu hoàn toàn không gian chơi bóng của cựu Vua phá lưới U23 châu Á. Thất bại 1-2 của CAHN trước đại kình địch không chỉ là cú sốc về điểm số mà còn phản ánh khoảng cách về trình độ và cường độ giữa bóng đá trẻ và giải chuyên nghiệp. Tại V.League, các hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ hơn, nơi các cầu thủ sẵn sàng dùng sức mạnh thể chất để áp chế sức trẻ.

Yếu tố tâm lý và hy vọng tìm lại bản ngã

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, gánh nặng tâm lý cũng đang đè nặng lên đôi chân của tiền đạo sinh năm 2004. Chuỗi trận tịt ngòi càng kéo dài, áp lực cởi bỏ "nút thắt" càng lớn, khiến những pha xử lý cuối cùng của anh mất đi sự tự nhiên và độ sắc sảo vốn có. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây là bài kiểm tra cần thiết cho sự trưởng thành của một ngôi sao. Với tiềm năng và sự nhiệt huyết sẵn có, Đình Bắc chỉ cần một khoảnh khắc "khai nòng" để giải tỏa tâm lý và tìm lại bản năng sát thủ tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.