Nguyễn Đình Bắc và nghịch lý tại CAHN: HLV Polking lên tiếng về sự trưởng thành Dù tỏa sáng tại AFC Champions League Two với 2 bàn thắng, Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa thể 'mở tài khoản' tại V-League sau 10 vòng đấu, khiến HLV Polking phải đưa ra những lời răn dạy quan trọng.

Nguyễn Đình Bắc đang trở thành tâm điểm của một nghịch lý thú vị trong màu áo CLB Công An Hà Nội (CAHN). Tiền đạo trẻ này thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn đối lập: bùng nổ tại sân chơi châu lục nhưng lại đang trải qua cơn khát bàn thắng kéo dài tại đấu trường quốc nội V-League.

Đình Bắc vẫn cần thêm thời gian để cải thiện.

Sự tương phản giữa AFC Champions League Two và V-League

Tối ngày 11-2, trên sân Hàng Đẫy, Đình Bắc đã có pha lập công quan trọng vào lưới Tampines Rovers (Singapore). Đây là bàn thắng thứ hai của anh tại AFC Champions League Two mùa này, góp công lớn giúp CAHN gần như chạm tay vào tấm vé dự vòng tứ kết giải đấu cấp câu lạc bộ hạng hai của châu Á.

Tuy nhiên, trái ngược với hiệu suất ấn tượng ở đấu trường quốc tế, tiền đạo 21 tuổi lại đang gặp khó khăn thực sự tại V-League 2025-2026. Sau 10 trận ra sân kể từ đầu mùa, dấu ấn duy nhất của Đình Bắc chỉ là một pha kiến tạo trong trận gặp Hải Phòng ở vòng 6. Dù thường xuyên có cơ hội dứt điểm, sự hiệu quả vẫn là mắt xích còn thiếu để anh chuyển hóa tiềm năng thành bàn thắng cho đội bóng ngành công an.

Thử thách trong đội hình đầy sao của HLV Polking

Sự bế tắc của Đình Bắc tại giải quốc nội một phần xuất phát từ môi trường cạnh tranh khốc liệt tại CAHN. Trong một tập thể đang dẫn đầu bảng xếp hạng và sở hữu hàng công mạnh thứ hai giải đấu với 25 bàn thắng, áp lực phải tỏa sáng mỗi khi ra sân là rất lớn.

Thống kê cho thấy trong 10 trận thi đấu, Đình Bắc có tới 5 lần bị thay ra và 2 lần phải bắt đầu từ băng ghế dự bị. Điều này phản ánh sự chưa ổn định trong phong độ của tiền đạo trẻ, khiến anh chưa thể chiếm trọn niềm tin tuyệt đối cho một suất đá chính xuyên suốt 90 phút.

Ngôi sao của CAHN vừa ghi bàn ở AFC Champions League Two.

Lời răn dạy của HLV Polking: Giữ đôi chân trên mặt đất

Trước những luồng dư luận trái chiều về phong độ của học trò, HLV Polking đã lên tiếng bảo vệ một cách đầy tinh tế nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Chiến lược gia này nhấn mạnh rằng Đình Bắc vẫn là một cầu thủ trẻ và cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân thay vì bị đặt dưới áp lực quá lớn từ dư luận.

"Đình Bắc vẫn là cầu thủ trẻ, cần thêm thời gian để học hỏi và phát huy tiềm năng," HLV Polking chia sẻ. Ông cũng kêu gọi người hâm mộ và giới chuyên môn cần kiên nhẫn hơn với tài năng sinh năm 2004 này.

Cách quản trị nhân sự của Polking có nét tương đồng với những nhà cầm quân lão luyện tại Việt Nam, khi ưu tiên việc rèn giũa thái độ chuyên nghiệp và sự kiên trì. Bài học về việc vượt qua cái bóng của chính mình sau những thành công sớm tại giải U23 châu Á chính là chìa khóa để Đình Bắc thực sự trưởng thành trong môi trường chuyên nghiệp khắc nghiệt của V-League.

Nhìn chung, tương lai của Đình Bắc vẫn rất rộng mở. Sự thăng hoa tại đấu trường châu lục là minh chứng cho năng lực của anh, nhưng để trở thành một ngôi sao thực thụ, tiền đạo này cần sớm tìm lại bản năng sát thủ tại đấu trường quốc nội, bắt đầu từ việc tiếp thu những lời chỉ dẫn của ban huấn luyện.