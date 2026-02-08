Nguyễn Doãn Hoàng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên Quý IV Olympia 26 Thể hiện phong độ ổn định cùng sự bản lĩnh ở phần thi Về đích, Nguyễn Doãn Hoàng Sơn giành chiến thắng thuyết phục với 195 điểm tại Đường lên đỉnh Olympia.

Trận mở màn Quý IV của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến cuộc so tài gay kịch giữa bốn thí sinh: Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội), Nguyễn Đức Kiên (THPT Than Uyên, Lai Châu), Lê Hà Hoàng Đăng (THPT Chuyên Hùng Vương, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Nguyên (THCS & THPT Y Đôn, Gia Lai). Bằng phong độ xuất sắc và chiến thuật hợp lý ở chặng Về đích, Hoàng Sơn đã ngược dòng giành chiến thắng với 195 điểm.

Màn rượt đuổi điểm số kịch tính qua các phần thi đầu

Bước vào phần thi Khởi động, thế trận diễn ra tương đối cân bằng. Đức Kiên và Hoàng Sơn cùng vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi khi sở hữu 50 điểm. Hoàng Đăng giành được 10 điểm, trong khi Hoàng Nguyên tạm thời chưa ghi được điểm số.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 16 chữ cái, Hoàng Sơn là thí sinh duy nhất trả lời đúng hàng ngang mở màn với đáp án "Vũ khí". Ngay sau đó, Hoàng Đăng tạo nên bước ngoặt khi nhanh tay bấm chuông giải đáp chính xác từ khóa "Năng lượng hạt nhân". Màn bấm chuông quyết đoán đưa Hoàng Đăng vươn lên đồng dẫn đầu với Hoàng Sơn khi cùng có 60 điểm, Đức Kiên xếp sau với 50 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, tốc độ và độ chính xác của Đức Kiên giúp nam sinh Lai Châu bứt phá mạnh mẽ. Kết thúc 4 câu hỏi Tăng tốc, Đức Kiên vươn lên dẫn đầu với 160 điểm. Hoàng Đăng xếp thứ hai với 110 điểm, Hoàng Sơn giữ 100 điểm và Hoàng Nguyên tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Bản lĩnh chặng Về đích mang về chiến thắng quyết định

Phần thi Về đích trở thành bước ngoặt lớn làm thay đổi hoàn toàn thứ hạng. Đức Kiên chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm nhưng không thành công ở hai câu đầu, tạo điều kiện cho Hoàng Sơn bấm chuông trả lời đúng để rút ngắn khoảng cách.

Khi bước vào lượt thi chính mình với gói 3 câu hỏi 20 điểm, Hoàng Sơn tự tin trả lời đúng hai câu liên tiếp để chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu. Không dừng lại ở đó, nam sinh Hà Nội tiếp tục thể hiện sự nhạy bén khi bấm chuông giành điểm ở phần thi của Hoàng Đăng và câu hỏi cuối cùng thuộc lượt thi của Hoàng Nguyên.

Ở lượt thi cuối, Hoàng Nguyên cũng kịp ghi dấu ấn khi đặt Ngôi sao hy vọng và trả lời chính xác câu hỏi tiếng Anh để mang về 60 điểm.

Kết thúc cuộc thi, Nguyễn Doãn Hoàng Sơn giành chiến thắng thuyết phục với 195 điểm, qua đó sở hữu tấm vé đầu tiên bước vào trận thi Tháng 1, Quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Nguyễn Đức Kiên về nhì với 130 điểm, Lê Hà Hoàng Đăng đạt 80 điểm và Nguyễn Hoàng Nguyên khép lại trận đấu với 50 điểm.