Nguyễn Hai Long: Tuyển Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với dàn sao nhập tịch Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định tinh thần quyết tâm của đội tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đồng thời coi sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch là động lực để đội tuyển mạnh hơn.

Chiều 3/7, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Incheon, Hàn Quốc, đánh dấu giai đoạn quan trọng nhất trong chiến dịch chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Giữa bối cảnh đội hình đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với sự góp mặt của các nhân tố nhập tịch, tiền vệ Nguyễn Hai Long đã đưa ra những nhận định đầy tự tin về tính cạnh tranh và mục tiêu của toàn đội.

Incheon: Nơi bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương

Lựa chọn Hàn Quốc làm điểm đến cho chuyến tập huấn dài ngày không phải là quyết định ngẫu nhiên của Ban huấn luyện. Theo chia sẻ của Nguyễn Hai Long, đây là địa điểm mang lại nhiều kỷ niệm đẹp và sự chuẩn bị tối ưu cho đội tuyển Việt Nam trước mỗi giải đấu lớn.

“Ở kỳ ASEAN Cup trước, đội tuyển cũng tập huấn tại Hàn Quốc và sau đó đã có một giải đấu thành công. Lần này, tất cả anh em đều đang rất sẵn sàng, tập trung chuẩn bị thật tốt và hy vọng sẽ đạt được những mục tiêu mà toàn đội đã đề ra”, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC nhấn mạnh về sự tự tin của tập thể.

Nguyễn Hai Long sẵn sàng cạnh tranh với dàn sao nhập tịch. Ảnh: VFF

Điều kiện cơ sở vật chất tại Incheon được đánh giá là lý tưởng với thời tiết ủng hộ và hệ thống sân bãi đạt chuẩn chuyên nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để HLV Kim Sang-sik triển khai các bài tập chiến thuật cường độ cao, nhằm sàng lọc ra những cái tên ưu tú nhất cho danh sách chính thức.

Sức ép từ làn sóng nhập tịch: Động lực thay vì áp lực

Một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm lớn nhất của dư luận hiện nay là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều trong thành phần đội tuyển. Nhiều ý kiến lo ngại về vị trí của các nội binh, tuy nhiên, Nguyễn Hai Long lại có cái nhìn rất tích cực về vấn đề này.

Hai Long khẳng định: “Tôi cũng như các đồng đội không cảm thấy áp lực. Tất cả đều cố gắng thể hiện tốt nhất vì mục tiêu chung của đội tuyển. Sự cạnh tranh sẽ giúp đội tuyển ngày càng mạnh hơn”. Quan điểm này cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh của các cầu thủ nội, khi họ sẵn sàng bước vào cuộc đua sòng phẳng để giành suất đá chính, qua đó nâng tầm chất lượng đội hình quốc gia.

Lộ trình "thử lửa" khắc nghiệt tại xứ Kim chi

Để đánh giá chính xác phong độ của các cầu thủ sau thời gian dài thi đấu tại giải quốc nội, đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua 3 trận đấu tập với các đối thủ có độ khó tăng dần:

Siheung FC (K.League 3) vào ngày 5/7.

(K.League 3) vào ngày 5/7. Yongin FC (K.League 2).

(K.League 2). Gangwon FC (K.League 1) - bài kiểm tra hạng nặng trước đối thủ ở cấp độ cao nhất bóng đá Hàn Quốc.

Theo Hai Long, đây là những cơ hội vàng để mỗi cá nhân chứng tỏ năng lực với Ban huấn luyện. Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Incheon, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về nước để đá trận giao hữu cuối cùng gặp Myanmar. Đây được coi là bài tổng duyệt quan trọng nhất trước khi di chuyển đến làm khách trên sân của Timor Leste, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao ASEAN Cup 2026.