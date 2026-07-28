Nguyễn Hàn Việt dừng chân tiếc nuối tại phần thi Top Model Nam vương Siêu quốc gia 2026 Đại diện Việt Nam Nguyễn Hàn Việt trượt Top 5 phần thi Top Model tại Mister Supranational 2026 ở Ba Lan, nhường vị trí dẫn đầu cho các đối thủ quốc tế.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Hàn Việt chính thức bước vào phần thi phụ Top Model trong khuôn khổ cuộc thi Mister Supranational - Nam vương Siêu quốc gia 2026 đang diễn ra tại Ba Lan. Dù thể hiện phong thái tự tin và ngoại hình nổi bật, nam người mẫu đã không thể ghi tên mình vào danh sách Top 5 chung cuộc của phần thi này.

Hàn Việt trong phần thi Top Model tại Nam vương Siêu quốc gia 2026.

Kết quả phần thi Top Model tại Nam vương Siêu quốc gia 2026

Diễn ra vào tối 27/7 (giờ Việt Nam), phần thi Top Model được đánh giá là một trong những chặng tranh tài quan trọng nhằm kiểm tra kỹ năng trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu cũng như phong cách thời trang của các thí sinh. Nguyễn Hàn Việt xuất hiện trên sân khấu với thể hình săn chắc cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng không như kỳ vọng của khán giả quê nhà khi đại diện Việt Nam dừng bước trước danh sách xếp hạng cao nhất. Chiến thắng ở nội dung Top Model lần lượt thuộc về các đại diện đến từ Trung Quốc, Philippines, Nam Phi, Tây Ban Nha và Zambia. Đây đều là những thí sinh được đánh giá cao về kinh nghiệm catwalk và thần thái chuyên nghiệp.

Kỳ vọng của khán giả vào chặng đường còn lại

Sau khi kết quả được công bố, nhiều người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam thể hiện sự tiếc nuối nhưng cũng đưa ra những nhận xét khách quan. Bên cạnh ưu điểm về gương mặt nam tính và vóc dáng cân đối, kỹ năng catwalk của đại diện Việt Nam được cho là cần hoàn thiện hơn để tạo ấn tượng mạnh với ban giám khảo quốc tế.

Hàn Việt rớt phần thi Top Model tại Nam vương Siêu quốc gia.

Nguyễn Hàn Việt sinh năm 2003 tại Khánh Hòa, hiện công tác ở vai trò người mẫu và diễn viên. Ở tuổi 23 cùng chiều cao 1,82 m, anh nhận được sự chú ý nhờ hình ảnh lịch lãm và tinh thần giao lưu tích cực trong suốt các hoạt động bên lề tại Ba Lan. Đông đảo người hâm mộ kỳ vọng kết quả tại phần thi Top Model sẽ là động lực giúp anh bứt phá trong đêm chung kết sắp tới.