Nguyễn Hoàng Đức rực sáng rồi rời sân bằng cáng trong chiến thắng 2-1 của Ninh Bình Siêu phẩm chân phải và quả phạt đền do Nguyễn Hoàng Đức đem về giúp Ninh Bình đánh bại Hải Phòng 2-1, chấm dứt chuỗi phong độ bết bát tại V-League 2025/26.

Trong trận cầu tâm điểm tại Ninh Bình, đội chủ nhà đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1. Nguyễn Hoàng Đức trở thành nhân vật chính của trận đấu với một siêu phẩm mở tỷ số và một tình huống mang về quả phạt đền, trước khi phải rời sân bằng cáng vì chấn thương.

Nguyễn Hoàng Đức sắm vai người hùng trong ngày Ninh Bình tìm lại niềm vui chiến thắng. Ảnh: Ninh Bình FC.

Khoảnh khắc thiên tài của Quả bóng vàng

Bước vào cuộc đối đầu với Hải Phòng, Ninh Bình chịu áp lực lớn từ chuỗi kết quả không tốt gần đây. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút đầu, sự gắn kết giữa các ngôi sao trên hàng công vẫn là bài toán khó với đội bóng Cố đô. Tuy nhiên, đẳng cấp cá nhân đã lên tiếng đúng lúc để phá vỡ thế bế tắc.

Phút 16, nhận bóng từ đường chuyền của Friday bên cánh trái, Nguyễn Hoàng Đức có pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân phải ngay sát vòng cấm. Bóng đi hiểm hóc vào góc thấp khung thành khiến thủ môn Đình Triệu hoàn toàn bất lực. Đây là bàn thắng quan trọng giúp Ninh Bình giải tỏa tâm lý và thi đấu thanh thoát hơn trong phần lớn thời gian hiệp một.

Sự áp đảo của đội chủ nhà suýt chút nữa được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai ở phút 28. Vẫn là Hoàng Đức sút tung lưới đối phương, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng do Trương Tiến Anh được xác định đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Bước ngoặt từ chấm 11m và tổn thất nhân sự

Sang hiệp hai, Ninh Bình tiếp tục duy trì cường độ tấn công nhằm kết liễu trận đấu. Phút 56, Hoàng Đức có pha xâm nhập vòng cấm dũng mãnh, buộc tiền vệ Luiz Antonio bên phía Hải Phòng phải phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, tiền đạo Friday không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt ở phút 59. Dù Đình Triệu đã đoán đúng hướng bóng, cú sút của ngoại binh bên phía Ninh Bình vẫn đủ lực để đi vào lưới.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ tại Ninh Bình sớm chuyển thành lo lắng. Phút 62, thủ quân Hoàng Đức dính chấn thương nặng sau pha va chạm mạnh với Antonio. Anh buộc phải rời sân bằng cáng, để lại lỗ hổng lớn trong hệ thống vận hành của đội nhà. Việc thiếu vắng nhạc trưởng khiến Ninh Bình buộc phải lùi sâu phòng ngự trong hơn 30 phút cuối trận.

Nỗ lực muộn màng của Hải Phòng

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Đặng Văn Thành, Hải Phòng dồn toàn lực tấn công trong khoảng thời gian bù giờ. Những nỗ lực của đội bóng đất Cảng được đền đáp ở phút 90+2 nhờ siêu phẩm của Luiz Antonio. Tiền vệ này thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Dù tạo ra sức ép nghẹt thở trong những giây cuối cùng, Hải Phòng không thể tìm được bàn gỡ hòa trước hàng thủ chơi tập trung của Ninh Bình. Chiến thắng sát nút này giúp đội bóng Cố đô trở lại đường đua vô địch, nhưng cái giá phải trả là chấn thương chưa rõ mức độ của trụ cột Nguyễn Hoàng Đức.

Thống kê trận đấu Ninh Bình vs Hải Phòng