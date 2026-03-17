Nguyễn Lê Phát lỡ hẹn U23 Việt Nam và nút thắt pháp lý của tuyển Malaysia Tiền đạo Nguyễn Lê Phát chính thức rút lui khỏi U23 Việt Nam do chấn thương vai, trong khi Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 trước trận tái đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Bóng đá Việt Nam ngày 17/3 chứng kiến những biến động quan trọng về nhân sự ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong khi U23 Việt Nam chịu tổn thất trên hàng công, cục diện bảng đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 cũng đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết do những tranh chấp pháp lý liên quan đến đội tuyển Malaysia.

Tổn thất hàng công U23 Việt Nam: Nguyễn Lê Phát rút lui

Kế hoạch chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 của HLV Kim Sang-sik vừa nhận một gáo nước lạnh. Tiền đạo chủ lực Nguyễn Lê Phát đã chính thức lỡ hẹn với đợt tập trung tháng 3/2026. Tài năng trẻ sinh năm 2007 gặp phải chấn thương trật khớp vai trong một buổi tập cùng CLB Ninh Bình vào ngày 15/3 vừa qua.

Theo đánh giá của đội ngũ y tế, chân sút này cần ít nhất vài tuần nghỉ ngơi hoàn toàn để hồi phục. Đây là một mất mát đáng tiếc bởi Lê Phát đang được xem là hạt nhân trong sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam nhờ lối chơi hiện đại và khả năng dứt điểm đa dạng. Sự vắng mặt này buộc ban huấn luyện phải tính đến những phương án nhân sự thay thế cấp bách trước ngày lên đường sang Trung Quốc.

Lê Phát gặp vận đen khi đang tập luyện ở CLB Ninh Bình.

Malaysia và bài toán khó tại sân Thiên Trường

Bên cạnh những tin tức về U23, sự chú ý của người hâm mộ đang đổ dồn về trận cầu then chốt giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới. Đối thủ của chúng ta vừa đón nhận một thông tin tích cực khi hậu vệ gốc Bỉ Dion Cools xác nhận sẽ hội quân. Kinh nghiệm thi đấu tại J-League trong màu áo CLB Cerezo Osaka của Cools được kỳ vọng sẽ là điểm tựa cho hàng thủ Malaysia.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Peter Cklamovski đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Việc 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA đình chỉ thi đấu đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh của "Bầy hổ Malaya". Việc triệu tập Dion Cools được xem là nỗ lực cuối cùng để ổn định đội hình trước khi hành quân tới sân Thiên Trường.

AFC và quyết định gây tranh cãi về vụ gian lận cầu thủ

Đáng chú ý, cơ quan quản lý bóng đá châu Á (AFC) đang đối mặt với sự chỉ trích khi trì hoãn đưa ra phán quyết về vụ việc Malaysia sử dụng cầu thủ gian lận hồ sơ. Dù Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã xác nhận các sai phạm, AFC vẫn chưa đưa ra hình phạt cuối cùng.

Malaysia nhiều khả năng sẽ bị xử thua 0-3 ở trận gặp Việt Nam tại lượt đi.

Sự chậm trễ này bị giới chuyên môn đánh giá là hành động "câu giờ", gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tâm lý chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Nếu AFC áp dụng khung hình phạt kịch sàn, Malaysia đứng trước nguy cơ bị xử thua 0-3 trong các trận đấu có liên quan. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ chỉ được công bố trong khoảng 10 ngày tới, ngay sát thời điểm diễn ra lượt đấu tiếp theo.

Điểm nhấn V-League: Khoa Ngô tỏa sáng và tin vui cho Thanh Hóa

Tại đấu trường quốc nội, vòng 16 V-League tiếp tục chứng kiến sự trỗi dậy của các tài năng trẻ. Khoa Ngô, cầu thủ Việt kiều Úc mới 19 tuổi, đã trở thành tâm điểm khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Công an TP.HCM đánh bại PVF-CAND. Hiệu suất ấn tượng với 3 pha lập công sau 5 trận đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang-sik. Nếu hoàn tất thủ tục nhập tịch sớm, Khoa Ngô sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng công đội tuyển quốc gia.

Ngược lại với niềm vui của Công an TP.HCM, HLV Trần Tiến Đại đã có màn ra mắt đầy khó khăn tại PVF-CAND. Thất bại 0-1 khiến đội bóng này dậm chân tại vị trí cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 11 điểm. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa đã trút bỏ được gánh nặng khi chính thức được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng. Đội bóng xứ Thanh hiện đang chạy đua với thời gian để đăng ký các tân binh như Amar Catic và Hữu Dũng trước khi thị trường đóng cửa vào đêm nay.

Đình Bắc và sự ghi nhận tại Giải thưởng Cống hiến 2026

Khép lại bản tin là sự ghi nhận dành cho Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo này đã lọt vào danh sách đề cử đúp tại Giải Cống hiến 2026 cho hai hạng mục "Gương mặt thể thao" và "Gương mặt trẻ của năm". Sau một năm thi đấu rực rỡ với chức vô địch ASEAN Cup 2024 và danh hiệu Quả bóng Bạc, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chân sút trẻ này. Đồng thời, các tập thể như tuyển U22 và futsal nữ Việt Nam cũng nhận được đề cử cho những chiến tích lịch sử trong năm qua.