Nguyễn Lê Phát tái xuất sân cỏ: Cú hích quan trọng cho hàng công Ninh Bình Sau thời gian điều trị chấn thương vai nghiêm trọng, tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát đã chính thức trở lại tập luyện, sẵn sàng cho những thử thách mới cùng câu lạc bộ Ninh Bình.

Câu lạc bộ Ninh Bình vừa nhận được tin vui quan trọng về nhân sự khi tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát đã chính thức trở lại guồng quay tập luyện. Sự hiện diện của chân sút 19 tuổi không chỉ gia tăng chiều sâu đội hình mà còn mang lại sự tự tin lớn cho đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành trong giai đoạn chuẩn bị cho màn đối đầu tại sân Gò Đậu.

Hành trình vượt qua nỗi lo chấn thương

Trước đó, một bầu không khí lo ngại đã bao trùm đội bóng sau buổi tập chiều ngày 15/3. Một pha va chạm mạnh khiến Lê Phát gặp chấn thương vai nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Những dự đoán ban đầu về một ca gãy xương vai – đồng nghĩa với việc phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn – đã gây áp lực không nhỏ lên ban huấn luyện Ninh Bình.

Lê Phát trở lại sau chấn thương vai.

Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán cuối cùng đã mang lại sự nhẹ nhõm cho tất cả các bên. Lê Phát được xác định chỉ bị trật khớp vai và đã được các bác sĩ nắn chỉnh thành công mà không cần can thiệp dao kéo. Sau khoảng một tháng tập trung phục hồi với giáo án chuyên biệt từ đội ngũ y tế, tiền đạo này đã chính thức vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để tái xuất trên sân tập.

Sự trở lại đúng lúc của nhân tố triển vọng

Việc dính chấn thương vào thời điểm then chốt là một điều đáng tiếc, đặc biệt khi nó khiến Lê Phát lỡ hẹn với đợt tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là tổn thất không chỉ với cá nhân cầu thủ mà còn với kế hoạch nhân sự của đội tuyển trẻ quốc gia, nơi anh vốn được xem là một "mũi khoan" đầy đột biến nhờ phong độ cao trước đó.

Hiện tại, trong bối cảnh Ninh Bình đã đặt chân đến Bình Dương để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, sự góp mặt của Lê Phát trên sân tập mang ý nghĩa tâm lý rất lớn. Dưới sự theo dõi sát sao của HLV Vũ Tiến Thành, chân sút sinh năm 2005 đang nỗ lực lấy lại cảm giác bóng và nền tảng thể lực tốt nhất. Với sự trở lại sớm hơn dự kiến, Lê Phát được kỳ vọng sẽ sớm tái xuất trong đội hình chính thức, tiếp thêm sức mạnh cho hàng công Ninh Bình trong cuộc đua khốc liệt tại giải đấu.