Nguyễn Lê Phát tránh được ca phẫu thuật vai, sớm trở lại khoác áo U23 Việt Nam Tiền đạo Nguyễn Lê Phát chỉ bị trật khớp vai và cần 4 tuần hồi phục, xóa tan lo ngại phải phẫu thuật sau chấn thương tại CLB Ninh Bình, sẵn sàng cho các giải đấu tới.

Tin vui cho U23 Việt Nam và CLB Ninh Bình khi tiền đạo Nguyễn Lê Phát không phải phẫu thuật vai như lo ngại ban đầu. Kết quả kiểm tra y tế mới nhất xác nhận chân sút 19 tuổi chỉ gặp vấn đề về trật khớp vai và đã được các chuyên gia y tế tiến hành nắn chỉnh thành công.

Quá trình hồi phục nhanh chóng của tiền đạo trẻ

Việc không phải can thiệp dao kéo giúp lộ trình trở lại sân cỏ của Nguyễn Lê Phát ngắn hơn dự kiến. Chân sút mang hai dòng máu Việt kiều này sẽ cần khoảng 4 tuần tĩnh dưỡng kết hợp với các bài tập phục hồi chức năng trước khi có thể bắt đầu tập luyện cường độ cao cùng các đồng đội.

Nguyễn Lê Phát chỉ bị trật khớp vai.

Sự cố đáng tiếc xảy ra trong buổi tập chiều ngày 15/3 của CLB Ninh Bình sau một pha va chạm mạnh. Dù tránh được chấn thương nghiêm trọng, nhưng thời điểm phục hồi hiện tại buộc Lê Phát phải lỡ hẹn với đợt tập trung của U23 Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026.

Tầm quan trọng của Lê Phát trong hệ thống chiến thuật

Sự vắng mặt của Nguyễn Lê Phát tại giải giao hữu sắp tới được xem là một tổn thất không nhỏ đối với đội bóng của HLV trưởng U23 Việt Nam. Dù mới 19 tuổi, tiền đạo này đã chứng minh được giá trị khi trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình chính thức vừa giành Huy chương Đồng tại VCK U23 châu Á 2026.

Thống kê nổi bật Thành tích tại VCK U23 châu Á 2026 Bàn thắng 1 bàn (vào lưới U23 UAE) Kiến tạo 1 kiến tạo (trận gặp U23 Kyrgyzstan) Danh hiệu Huy chương Đồng cùng U23 Việt Nam

Với khả năng càn lướt và tư duy chơi bóng hiện đại, Lê Phát đã đóng góp trực tiếp vào những khoảnh khắc làm nên lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam. Dù không thể góp mặt tại Trung Quốc lần này, việc hồi phục nhanh chóng giúp anh sẵn sàng cho các chiến dịch quan trọng khác trong năm 2026, mang lại sự an tâm cho cả câu lạc bộ chủ quản lẫn đội tuyển quốc gia.