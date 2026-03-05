Nguyễn Lê Quang Khôi lỡ hẹn U17 châu Á 2026: Điểm tựa từ người cha nhà vô địch Nguyễn Lê Quang Khôi không nằm trong danh sách cuối cùng của HLV Cristiano Roland dự VCK U17 châu Á. Cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã lập tức gửi lời động viên con trai.

Nguyễn Lê Quang Khôi, tài năng trẻ đầy hứa hẹn và là con trai của cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải, đã chính thức lỡ hẹn với Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026. Đây là kết quả sau đợt thanh lọc lực lượng gắt gao của HLV Cristiano Roland trước thềm chuyến tập huấn then chốt tại Saudi Arabia.

Bên cạnh Quang Khôi, ba cái tên khác gồm Hồ Lê Nguyên Chương, Phùng Quang Danh và Tạ Đình Phong cũng phải nói lời chia tay đội tuyển. Việc tiền đạo sinh năm 2009 bị gạch tên gây bất ngờ cho giới chuyên môn, bởi anh được kỳ vọng sẽ nối nghiệp người cha từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Quang Hải là nguồn động lực tinh thần lớn cho Quang Khôi.

Lời nhắn nhủ từ nhà vô địch AFF Cup 2008

Đứng trước cú sốc đầu đời trong sự nghiệp của con trai, cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã lập tức trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc. Trên trang cá nhân, anh gửi gắm những lời động viên đầy cảm động, coi đây chỉ là một phép thử cần thiết trên hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

"Phía trước là một chặng đường dài. Năm này không được thì năm sau, nếu năm sau chưa giỏi thì vài năm nữa. Miễn đừng dừng lại và luôn phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp mình đã chọn nhé con trai", cựu tuyển thủ nhắn nhủ.

Phân tích phong độ và quyết định của HLV Roland

Nguyễn Lê Quang Khôi sở hữu một hồ sơ năng lực đáng nể ở các cấp độ trẻ Việt Nam. Anh từng đóng góp vào thành tích Huy chương Bạc giải U15 Quốc gia 2024 và Huy chương Đồng giải U19 Quốc gia 2025. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định màn trình diễn chưa thực sự bùng nổ tại giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua là nguyên nhân chính khiến anh mất điểm trong mắt ban huấn luyện.

Để chuẩn bị cho chiến dịch châu lục, HLV Cristiano Roland đã quyết định bổ sung tiền đạo Trần Mạnh Quân. Đây được xem là nỗ lực nhằm làm mới phương án tấn công, tăng tính đột biến cho lối chơi của U17 Việt Nam trước những đối thủ hàng đầu khu vực.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

Tại vòng bảng sắp tới, "những chiến binh sao vàng" trẻ sẽ đối đầu với những thử thách rất lớn. Toàn đội đang dồn toàn lực tập luyện tại Saudi Arabia để hướng tới những kết quả khả quan nhất.

Ngày Đối thủ Địa điểm 07/05 U17 Yemen Saudi Arabia 10/05 U17 Hàn Quốc Saudi Arabia 14/05 U17 UAE Saudi Arabia

Dù lỡ hẹn với giải đấu lớn lần này, cơ hội phát triển của Quang Khôi vẫn còn rất rộng mở. Với sự thấu hiểu từ người cha giàu kinh nghiệm và nền tảng kỹ thuật tốt, tiền đạo sinh năm 2009 được kỳ vọng sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn trong các đợt tập trung tương lai của bóng đá Việt Nam.