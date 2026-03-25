Nguyễn Minh Tâm ghi bàn ngày ra mắt, U23 Việt Nam hòa kịch tính U23 Triều Tiên Tiền đạo 20 tuổi của HAGL sớm khẳng định giá trị với bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6, giúp U23 Việt Nam giành kết quả hòa 1-1 trước đối thủ mạnh U23 Triều Tiên.

Trong trận ra quân tại giải giao hữu CFA Team China diễn ra tại Tây An (Trung Quốc), U23 Việt Nam đã có một màn trình diễn đầy hứa hẹn. Điểm nhấn lớn nhất chính là màn chào sân rực rỡ của tiền đạo trẻ Nguyễn Minh Tâm, người đã cụ thể hóa ưu thế sớm cho đoàn quân của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh.

Màn ra mắt rực rỡ của "sát thủ" phố Núi

Chỉ mất đúng 6 phút sau tiếng còi khai cuộc, Nguyễn Minh Tâm đã khiến hàng thủ U23 CHDCND Triều Tiên bất ngờ. Chân sút thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có tình huống dứt điểm quyết đoán để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng không chỉ mang lại lợi thế tâm lý cực lớn mà còn minh chứng cho bản năng sát thủ của một trung phong hiện đại.

Nguyễn Minh Tâm năm nay 20 tuổi, sở hữu chiều cao lý tưởng 1,81 m. Trước khi lên hội quân cùng đội tuyển trẻ quốc gia, anh đã là trụ cột không thể thay thế tại đội bóng phố Núi. Tại V-League 2025 - 2026, Minh Tâm đang duy trì phong độ ấn tượng khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB Hoàng Anh Gia Lai với 3 pha lập công.

Thử nghiệm nhân sự và bản lĩnh trước đối thủ mạnh

Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin với bộ khung chất lượng gồm thủ thành Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và nhạc trưởng Nguyễn Công Phương. Sự xuất hiện của các nhân tố mới như Vũ Quốc Anh hay Lê Thắng Long cũng tạo ra luồng sinh khí mới trong lối chơi kiểm soát bóng của đội nhà.

Tuy nhiên, U23 CHDCND Triều Tiên với nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi giàu sức mạnh đã gia tăng áp lực trong hiệp hai. Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của đội bóng áo trắng đã giúp họ có bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, phản ánh đúng cục diện trên sân khi mỗi đội đều có những khoảng thời gian áp đảo đối phương.

Đáng chú ý, trong hiệp thi đấu thứ hai, Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã thực hiện hàng loạt thay đổi nhằm thử nghiệm đội hình. Cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim, cùng Đăng Dương và Quang Huy đã được trao cơ hội vào sân thay cho Minh Tâm, Thanh Trung và Công Phương. Những sự điều chỉnh này giúp HLV Đinh Hồng Vinh có cái nhìn tổng thể hơn về lực lượng cho các mục tiêu xa hơn.

Kết quả hòa trước một đối thủ khó chịu như Triều Tiên được xem là khởi đầu tích cực. Cần biết rằng, U23 Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập lắp ráp lực lượng đầy đủ tại Tây An trước khi bước vào giải đấu. Sự gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là Nguyễn Minh Tâm, chính là tín hiệu lạc quan cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao này.