Nguyễn Minh Tâm: Sát thủ 20 tuổi của HAGL rực sáng trong màu áo U23 Việt Nam Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm lập tức để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới U23 Triều Tiên ngay trong trận ra mắt, khẳng định vị thế ngôi sao đang lên của bóng đá nội.

Trận mở màn giải giao hữu CFA Team China đã chứng kiến sự xuất hiện của một hy vọng mới trên hàng công U23 Việt Nam. Nguyễn Minh Tâm, tiền đạo trẻ thuộc biên chế HAGL, chỉ mất đúng 6 phút sau khi vào sân để ghi tên mình lên bảng tỷ số, mang về trận hòa 1-1 quý giá trước đối thủ khó chịu U23 Triều Tiên.

Sản phẩm ưu tú từ lò đào tạo phố Núi

Sinh năm 2005 và sở hữu chiều cao ấn tượng 1m81, Minh Tâm là minh chứng cho sự mát tay trong đào tạo trẻ của CLB HAGL. Trước khi bước ra ánh sáng tại sân chơi chuyên nghiệp, chân sút này đã trải qua hành trình rèn luyện khắc nghiệt tại các đội bóng hạng dưới như Kon Tum FC và Long An FC theo dạng cho mượn.

Minh Tâm là chân sút đầy hứa hẹn của HAGL.

Bản lĩnh của Minh Tâm thực sự được trui rèn tại V.League 2025/26. Trong bối cảnh đội bóng phố Núi cần những nhân tố mới, tiền đạo 20 tuổi đã nắm bắt cơ hội một cách hoàn hảo. Số liệu thống kê chỉ ra sự thăng tiến vượt bậc của anh: ra sân 11 trận, trong đó có 8 lần đá chính, và ghi được 3 bàn thắng quan trọng.

Phong cách thi đấu gợi nhớ huyền thoại Lê Công Vinh

Đáng chú ý nhất chính là pha lập công đẳng cấp giúp HAGL đánh bại Ninh Bình tại vòng 13 V.League, một bàn thắng hội tụ đủ tốc độ và sự quyết đoán. Chính những màn trình diễn thuyết phục này đã giúp Minh Tâm lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik, mở ra cánh cửa lên tuyển U23 Việt Nam.

Giới chuyên môn nhận định lối chơi của Minh Tâm có nhiều điểm tương đồng với cựu danh thủ Lê Công Vinh. Điểm mạnh nhất của anh không chỉ dừng lại ở thể hình lý tưởng mà còn nằm ở tư duy chọn vị trí thông minh để "đánh hơi" khoảng trống. Đặc biệt, kỹ năng dứt điểm một chạm lạnh lùng trong vòng cấm là thứ vũ khí giúp anh trở nên khác biệt so với các tiền đạo cùng trang lứa.

Sự xuất hiện của Nguyễn Minh Tâm mang đến lời giải cho bài toán hàng công của U23 Việt Nam trong các chiến dịch sắp tới. Với đà thăng tiến thần tốc hiện tại, chân sút sinh năm 2005 được kỳ vọng sẽ không chỉ dừng lại ở cấp độ trẻ mà sớm trở thành mũi nhọn chủ lực của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.