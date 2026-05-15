Nguyễn Minh Thủy và U17 Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ trước Australia tại tứ kết châu Á Sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Minh Thủy khẳng định U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đại chiến với U17 Australia vào rạng sáng 17/5.

Tiền đạo Nguyễn Minh Thủy vừa đưa ra những tuyên bố đầy tự tin về sự chuẩn bị của U17 Việt Nam cho trận tứ kết gặp U17 Australia. Sau khi góp công lớn giúp đội nhà vượt qua vòng bảng kịch tính, chân sút thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An khẳng định toàn đội đã sẵn sàng để tiếp tục tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục.

Minh Thủy là nhân tố quan trọng giúp U17 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U17 World Cup.

Tạm gác niềm vui World Cup để tập trung cho tứ kết

Trong buổi tập chiều 14/5 tại Jeddah, Saudi Arabia, Minh Thủy bày tỏ sự xúc động khi cùng các đồng đội giành suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Tuy nhiên, tiền đạo này tiết lộ ban huấn luyện đã yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng gác lại cảm xúc sau chiến thắng trước UAE để tập trung tối đa cho thử thách tiếp theo.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện kỹ chiến thuật. Việc duy trì sự tập trung cao độ và tuân thủ giáo án được xem là chìa khóa để đội tuyển có được trạng thái tốt nhất trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Hóa giải bài toán thể hình của U17 Australia

Đánh giá về đối thủ sắp tới, Minh Thủy nhận định U17 Australia là đội bóng đẳng cấp châu lục với thể hình, thể lực và tốc độ vượt trội. Đây là thách thức lớn cho hàng phòng ngự và khả năng tranh chấp của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Dẫu vậy, tiền đạo trẻ này tin rằng U17 Việt Nam có cơ sở để tự tin nhờ điểm tựa lịch sử khi từng đánh bại chính đối thủ này tại bán kết giải Đông Nam Á. Mục tiêu của đoàn quân áo đỏ là nỗ lực tiến sâu nhất có thể tại giải đấu năm nay, không chỉ dừng lại ở việc có vé đi World Cup.

Vai trò hạt nhân của Nguyễn Minh Thủy

Nguyễn Minh Thủy hiện là mắt xích cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Cristiano Roland. Xuyên suốt vòng bảng, anh đá chính cả 3 trận và để lại dấu ấn đậm nét với một bàn thắng cùng một kiến tạo trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE.

Khả năng giữ nhịp, thoát pressing và tổ chức lối chơi của cầu thủ xứ Nghệ chính là chìa khóa giúp khu trung tuyến của U17 Việt Nam vận hành trơn tru. Với phong độ cao cùng tâm lý thoải mái, Minh Thủy được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để đưa U17 Việt Nam vượt qua đại diện xứ sở Chuột túi vào lúc 0h ngày 17/5 tới.