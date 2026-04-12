Nguyễn Ngọc Mỹ nén đau thi đấu trong cơn khủng hoảng nhân sự tại CLB Thanh Hóa Trong bối cảnh lực lượng mỏng và khó khăn tài chính bủa vây, tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ buộc phải ra sân hỗ trợ đội bóng dù chưa đạt 100% thể trạng.

Cuộc đua tại V.League 2025/26 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, buộc CLB Thanh Hóa phải đưa ra những quyết định mạo hiểm về nhân sự. Điển hình là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ, ngôi sao trẻ thuộc biên chế U23 Việt Nam, người đang phải nén đau để cống hiến cho đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh đội hình sứt mẻ nghiêm trọng.

Ngọc Mỹ là niềm hy vọng lớn của Thanh Hóa.

Bài toán nhân sự và thất bại tại vòng 18

Trận thua tối thiểu 0-1 trước Thể Công Viettel tại vòng 18 đã phơi bày những lỗ hổng chí mạng trong hệ thống vận hành của Thanh Hóa. Đáng chú ý, Ngọc Mỹ đã không thể góp mặt trong đội hình xuất phát ở hai vòng đấu liên tiếp. Trong cuộc đối đầu vừa qua, tiền đạo sinh năm 2004 chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở nửa cuối hiệp hai.

Dù thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, thể trạng chưa đảm bảo khiến chân sút này không thể tạo ra đột biến trước hàng phòng ngự kỷ luật của Thể Công Viettel. Việc thiếu vắng sự sắc bén của Ngọc Mỹ ngay từ đầu trận đã khiến các phương án tấn công của HLV Mai Xuân Hợp trở nên bế tắc.

Sự thật về chấn thương của ngôi sao U23 Việt Nam

Lý giải về việc hạn chế sử dụng quân bài chiến lược này, HLV Mai Xuân Hợp thừa nhận đội bóng đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông chia sẻ: "Ngọc Mỹ hiện tại đang bị chấn thương. Thanh Hóa đang rất khó khăn về con người nhưng vẫn phải sử dụng Mỹ. Trong suốt 3 tuần chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng này, cậu ấy gần như không thể tập luyện."

Vị chiến lược gia này nhấn mạnh rằng việc bố trí Ngọc Mỹ thi đấu là một sự tính toán đầy rủi ro dựa trên thể trạng thực tế. Trong một thế trận đòi hỏi cường độ va chạm cao và khả năng cày ải liên tục, việc ép một cầu thủ chưa bình phục hoàn toàn phải ra sân là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng của đội bóng.

Áp lực tài chính và tinh thần vượt khó

Nỗi lo về chuyên môn chỉ là bề nổi của những tảng băng chìm tại Thanh Hóa. Đội bóng hiện đang phải đối mặt với bài toán kinh phí nan giải, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ. HLV Xuân Hợp không ngần ngại thừa nhận lãnh đạo đội bóng đang nỗ lực giải quyết từng bước các vấn đề tài chính để ổn định nội bộ.

"Tất cả các vòng đấu của chúng tôi hiện nay đều giống như những trận chung kết," HLV Xuân Hợp khẳng định. Với lực lượng mỏng và những rắc rối hậu trường, chặng đường còn lại của mùa giải sẽ là thử thách cực đại cho bản lĩnh của đội bóng xứ Thanh. Người hâm mộ kỳ vọng Ngọc Mỹ sẽ sớm hồi phục hoàn toàn để trở lại dẫn dắt hàng công trong những trận cầu sinh tử sắp tới.