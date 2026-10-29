Nguyên nhân iPhone Duo nứt màn hình: Lỗi kỹ thuật bản lề hay áp lực giao hàng từ Foxconn? Nhiều thiết bị iPhone Duo gặp lỗi nứt sọc màn hình ngay khi mở bán, dấy lên nghi vấn Apple nới lỏng quy chuẩn kiểm soát chất lượng do áp lực xuất xưởng.

Sự cố nứt màn hình trên iPhone Duo ngay trong ngày đầu mở bán đang làm dấy lên những nghi vấn lớn về chất lượng gia công trên dòng thiết bị gập đầu tiên của Apple. Tình trạng hỏng hóc bất thường xuất hiện chỉ sau vài giờ sử dụng khiến cộng đồng công nghệ đặt tên cho sự cố này là "Crackgate", gợi mở nhiều câu hỏi về khiếm khuyết cơ khí bên trong thiết bị.

Một chiếc iPhone Duo bị nút sọc màn hình. Ảnh: Reddit

Bản chất sự cố Crackgate: Khiếm khuyết cơ học tại khu vực bản lề

Các phản ánh thực tế cho thấy sự cố bắt nguồn từ khu vực chịu lực nhạy cảm nhất của máy: trục bản lề trung tâm. Cụ thể, một linh kiện nằm bên dưới tấm nền hiển thị phía trong dường như có xu hướng bị xê dịch khỏi vị trí thiết kế ban đầu sau những chu kỳ gập mở thông thường.

Khi người dùng mở hoặc gập máy, bộ phận bị lệch này tạo áp lực cơ học đẩy ngược từ dưới lên trên tấm nền. Lực ép tập trung cục bộ khiến màn hình mỏng bị rạn nứt theo một đường thẳng đứng kéo dài từ đỉnh xuống cạnh đáy, trùng khớp với vị trí trục xoay của bản lề.

Hậu quả trực tiếp của hiện tượng biến dạng này là các dải sọc xuất hiện trên tấm nền do điểm ảnh bị kẹt hoặc tê liệt hoàn toàn. Trong nhiều trường hợp, màn hình mất phản hồi cảm ứng và chuyển sang trạng thái đen toàn phần mà không hề có tác động rơi vỡ hay va chạm ngoại lực.

Một chiếc iPhone Duo bị hỏng tại một cửa hàng Apple ở Toronto. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Áp lực tiến độ và nghi vấn hạ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng

Theo tiết lộ từ một nhân viên Foxconn giấu tên, căn nguyên của sự cố có thể xuất phát từ giai đoạn kiểm soát chất lượng tại dây chuyền lắp ráp. Khi thời điểm mở bán vào tháng 10 cận kề, tỷ lệ thành phẩm của iPhone Duo đạt mức thấp đáng thất vọng, trong khi Apple đã lên kế hoạch trình làng sản phẩm này ngay sau bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Để đáp ứng kịp số lượng xuất xưởng theo kế hoạch mà không bị hoãn ngày giao dịch, nguồn tin cho biết các tiêu chuẩn kiểm định xuất xưởng có thể đã bị nới lỏng tạm thời. Dù đây là thông tin chưa được Apple xác nhận chính thức, rủi ro thương mại hóa một sản phẩm có tỷ lệ lỗi tiềm ẩn lớn đang gây sức ép đáng kể lên uy tín phân khúc cao cấp của hãng.

Chiếc iPhone Duo này đã hỏng màn hình ngay cả khi quá trình thiết lập ban đầu còn chưa hoàn tất. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Các vấn đề ghi nhận trên iPhone Duo

Bên cạnh lỗi nứt màn hình nghiêm trọng, người dùng ban đầu còn ghi nhận hàng loạt trục trặc liên quan đến cả phần cứng lẫn hệ điều hành trên iPhone Duo:

Hạng mục Hiện tượng ghi nhận thực tế Tác động đến trải nghiệm Cơ cấu bản lề Phát ra tiếng kêu cót két khi thao tác gập mở Làm dấy lên nghi vấn về độ bền linh kiện và độ khít của khung máy Tấm nền & Hiển thị Nứt dọc chính giữa, sọc màn hình, chết điểm ảnh Làm tê liệt hiển thị và mất phản hồi cảm ứng Phần mềm tối ưu Ứng dụng không tự điều chỉnh kích thước; lỗi thanh bên Giao diện bị treo bất thường khi chuyển đổi giữa hai màn hình Cụm camera trong Camera ẩn dưới màn hình cho chất lượng chưa tốt Chưa đạt kỳ vọng của một thiết bị phân khúc flagship cao cấp

Áp lực cạnh tranh trước các đối thủ phân khúc màn hình gập

Gia nhập thị trường smartphone gập sau khoảng 8 năm kể từ khi các sản phẩm thương mại đầu tiên xuất hiện, Apple đối mặt với sức ép rất lớn từ các dòng máy đã định hình như Galaxy Z Fold 8, Huawei Pura X Max và Xiaomi 18 Fold. Các đối thủ này đều đã trải qua nhiều chu kỳ nâng cấp thiết kế khung gập và hoàn thiện giao diện người dùng.

Việc iPhone Duo ra mắt trong năm nay được xem là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn khởi đầu nhiệm kỳ của tân CEO John Ternus. Chính tham vọng khẳng định vị thế và tránh việc tụt hậu quá xa trong phân khúc thiết bị gập có thể đã thúc đẩy hãng đẩy nhanh tiến độ sản phẩm, chấp nhận những đánh đổi kỹ thuật chưa được xử lý trọn vẹn.