Nguyễn Nhật Minh: 'Hòn đá tảng' mới thách thức vị trí của Đoàn Văn Hậu tại ĐT Việt Nam Với phong độ ấn tượng tại V.League và các giải trẻ châu lục, trung vệ Nguyễn Nhật Minh đang trở thành ứng viên sáng giá cho suất đá chính ở Đội tuyển Việt Nam.

Trong bản danh sách triệu tập Đội tuyển Quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho trận đại chiến với Malaysia, sự xuất hiện của trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn. Từ một cầu thủ từng không được ưu tiên tuyệt đối ở các lứa trẻ, Nhật Minh đã vươn mình mạnh mẽ để trở thành đối trọng thực sự của các đàn anh dạn dày kinh nghiệm.

Hành trình lột xác dưới bàn tay HLV Chu Đình Nghiêm

Nhìn lại quá khứ, Nguyễn Nhật Minh từng bộc lộ những hạn chế nhất định về tốc độ xử lý dù sở hữu khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài sắc sảo. Tuy nhiên, bước ngoặt sự nghiệp đã đến kể từ khi trung vệ trưởng thành từ Học viện bóng đá Nutifood gia nhập CLB Hải Phòng. Dưới sự nhào nặn của HLV Chu Đình Nghiêm tại sân chơi V.League, Nhật Minh đã có những bước tiến thần tốc về tư duy chiến thuật và sự điềm tĩnh trong lối chơi.

Nhật Minh có bước tiến vượt bậc trong năm qua.

Thành quả của quá trình trui rèn đó đã bùng nổ trong năm 2025 và đầu năm 2026. Tại các cấp độ U22/U23, Nhật Minh trở thành chốt chặn không thể thay thế, góp công lớn giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và đỉnh cao là tấm Huy chương Đồng lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026. Đặc biệt, tại giải đấu châu lục, anh là cầu thủ duy nhất thi đấu trọn vẹn từng phút, đảm nhận xuất sắc vai trò trung vệ lệch trái lẫn trung tâm hàng thủ.

Thống kê chuyên môn ấn tượng từ sân chơi châu lục

Minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của Nhật Minh là trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Trong bối cảnh hàng thủ thiếu vắng nhiều trụ cột, Nhật Minh không chỉ sắm vai "máy quét" với 16 lần can thiệp thành công, mà còn là điểm tựa vững chắc cho các đồng đội. Thống kê chuyên môn cho thấy sự toàn diện của trung vệ cao 1m78 này với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 83% cùng 50% số đường chuyền dài thành công (3/6).

Cuộc chiến sinh tồn cho suất đá chính tại ĐTQG

Việc Nhật Minh được triệu tập lên ĐTQG là bước tiến logic sau những màn trình diễn chói sáng. Tuy nhiên, thử thách dành cho anh ở vị trí trung vệ lệch trái là vô cùng lớn khi phải cạnh tranh trực tiếp với hai đàn anh: Lê Ngọc Bảo và đặc biệt là Đoàn Văn Hậu. Dưới triều đại HLV Kim Sang-sik, phong độ thực tế đang là thước đo quyết định cho cơ hội ra sân.

Nhật Minh có thể giành suất đá chính ở ĐTQG?

Xét về thông số tại V.League 2025/26, Nhật Minh đang chiếm ưu thế vượt trội với 14/16 trận đá chính, so với 9 trận của Ngọc Bảo và chỉ 6 trận của Văn Hậu. Dù vậy, Đoàn Văn Hậu với lợi thế về thể hình lý tưởng và kinh nghiệm thực chiến đỉnh cao vẫn là "ngọn núi" lớn nhất mà Nhật Minh phải vượt qua. Trận đấu với Malaysia sắp tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng để xem liệu sức trẻ của Nhật Minh có thể lật đổ được kinh nghiệm của các đàn anh hay không.