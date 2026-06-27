Nguyễn Nhật Minh nỗ lực tìm chỗ đứng tại tuyển Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup 2026 Trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh chia sẻ về nỗ lực học hỏi và khát khao giành suất tham dự AFF Cup 2026 khi tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn tập trung cao độ tại Hà Nội.

Trong cái nắng gắt của mùa hè Hà Nội, Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2026. Buổi tập thứ tư vào chiều ngày 26/6 không chỉ là bài kiểm tra về thể lực mà còn là cuộc sàng lọc nhân sự gắt gao dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Giữa những gương mặt kỳ cựu, sự xuất hiện và quyết tâm của những cầu thủ trẻ như Nguyễn Nhật Minh đang trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá Việt Nam.

Tín hiệu vui từ sự trở lại của các trụ cột

Đợt tập trung lần này ghi nhận những biến động lớn về mặt quân số. Sau những ngày phải tập riêng hoặc vắng mặt, người hâm mộ đã được chứng kiến sự trở lại quan trọng của thủ môn Patrik Lê Giang và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là hai nhân tố then chốt trong hệ thống phòng ngự mà ông Kim Sang-sik đang dày công xây dựng. Sự hiện diện của họ không chỉ gia tăng chất lượng chuyên môn mà còn mang lại điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trẻ.

Tuy nhiên, bức tranh nhân sự vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn. Lê Ngọc Bảo và Khuất Văn Khang vẫn đang phải chạy đua với thời gian trong các bài tập hồi phục riêng biệt. Đáng lo ngại hơn, bộ đôi Đỗ Duy Mạnh và Ngô Đăng Khoa đã vắng mặt buổi thứ tư liên tiếp, đặt ra những dấu hỏi về khả năng kịp bình phục của họ trước khi toàn đội lên đường sang Hàn Quốc.

Nhật Minh hy vọng được dự AFF Cup 2026. Ảnh: VFF

Khát khao của sức trẻ và tinh thần đoàn kết

Đối với Nguyễn Nhật Minh, việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong giai đoạn này là một đặc ân nhưng cũng đầy thách thức. Trung vệ trẻ này thừa nhận thời tiết khắc nghiệt cùng lịch thi đấu dày đặc tại giải quốc nội vừa kết thúc đã bào mòn đáng kể thể trạng của toàn đội. Dẫu vậy, tinh thần vượt khó đang là vũ khí mạnh nhất của các cầu thủ Việt Nam lúc này.

Chia sẻ về bầu không khí trong đội, Nhật Minh cho biết: "Đội cũng mới trải qua 3-4 buổi tập, trợ lý Kim Do Heon cũng như toàn đội luôn hỗ trợ và đoàn kết với nhau để tạo nên buổi tập tốt nhất. Các cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập đều có chất lượng chuyên môn cao, nên việc thiếu vắng một vài gương mặt vì thể trạng không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng chung."

Sự khiêm tốn của Nhật Minh còn đi kèm với một ý chí cầu tiến mạnh mẽ. Anh coi mỗi buổi tập cùng các đàn anh giàu kinh nghiệm là một bài học quý giá. Mục tiêu cuối cùng không gì khác ngoài một suất trong danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự giải vô địch Đông Nam Á. "Tôi chỉ cố gắng và hy vọng sẽ được điền tên vào danh sách tham dự AFF Cup 2026," Nhật Minh nhấn mạnh.

Lộ trình tiến tới AFF Cup 2026

Theo kế hoạch đã được định sẵn, Đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì nhịp độ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 1/7. Sau đó, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài hai tuần. Đây được coi là giai đoạn "rèn quân" quan trọng nhất với 3 trận giao hữu dự kiến, giúp ban huấn luyện thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật và đánh giá phong độ thực tế của từng vị trí.

Sau khi trở về từ xứ sở kim chi, toàn đội sẽ di chuyển đến Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng, cơ hội cuối để những cầu thủ như Nhật Minh chứng minh giá trị bản thân trước khi huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức chốt danh sách chiến đấu cho mục tiêu chinh phục đỉnh cao khu vực.