Nguyễn Phong Hồng Duy và ngã rẽ sự nghiệp: Từ đỉnh cao Nam Định đến tham vọng Đồng Nai Mất suất đá chính vào tay Nguyễn Văn Vĩ, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy nhiều khả năng sẽ rời Nam Định để đầu quân cho Trường Tươi Đồng Nai sau mùa giải 2025/2026.

Hành lang cánh trái của Thép xanh Nam Định đang chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực âm thầm nhưng quyết liệt. Nguyễn Phong Hồng Duy, người từng là nhân tố không thể thay thế trong hai chức vô địch V-League liên tiếp, hiện đang đối mặt với tương lai bất định tại sân Thiên Trường.

Nguyễn Phong Hồng Duy không còn là lựa chọn số một bên hành lang trái của Nam Định. Ảnh: FBNV.

Sự vươn lên của Nguyễn Văn Vĩ và bước lùi của Hồng Duy

Số liệu thống kê tại mùa giải 2025/2026 cho thấy một thực tế khắc nghiệt đối với cựu sao HAGL. Sau hai mùa giải đóng góp bền bỉ với mật độ 24 trận/mùa, vị thế của Hồng Duy đã sụt giảm nghiêm trọng. Trong 7 vòng đấu gần nhất, hậu vệ 29 tuổi có tới 3 lần không tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Tính đến thời điểm hiện tại của đấu trường số 1 Việt Nam, Hồng Duy mới chỉ có 12 lần ra sân, trong đó vỏn vẹn 5 lần xuất phát từ đội hình chính. Đáng chú ý, đóng góp chuyên môn của anh đang ở mức báo động với 0 bàn thắng và 0 pha kiến tạo. Sự ổn định và khả năng leo biên hiệu quả của Nguyễn Văn Vĩ đã hoàn toàn thuyết phục ban huấn luyện, đẩy Hồng Duy lên băng ghế dự bị.

Bến đỗ tiềm năng và chuyến trở về phục vụ quê hương

Đứng trước viễn cảnh không được thi đấu thường xuyên, việc tìm kiếm một đội bóng mới được xem là quyết định hợp lý để cứu vãn sự nghiệp. Theo các nguồn tin uy tín, Trường Tươi Đồng Nai đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu để sở hữu chữ ký của hậu vệ sinh năm 1996.

Thương vụ này mang nhiều ý nghĩa hơn là một cuộc chuyển nhượng thuần túy. Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai có trụ sở đặt tại Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai – khu vực nằm rất gần quê nhà của Hồng Duy. Việc gia nhập đội bóng này sẽ giúp anh được thi đấu gần gia đình, đồng thời đóng góp cho sự phát triển bóng đá địa phương sau nhiều năm chinh chiến xa nhà.

Tham vọng của Trường Tươi Đồng Nai tại V-League

Trường Tươi Đồng Nai hiện đang thống trị giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Việt Thắng, đội bóng này đang độc chiếm ngôi đầu bảng với khoảng cách 6 điểm so với nhóm bám đuổi khi giải đấu chỉ còn 8 vòng. Tấm vé thăng hạng lên chơi tại giải đấu cao nhất Việt Nam đang nằm chắc trong tay họ.

Việc nhắm đến một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, từng nếm trải vinh quang V-League như Hồng Duy là bước chuẩn bị chiến lược. Với sự bổ sung này, Trường Tươi Đồng Nai không giấu giếm tham vọng trở thành một thế lực mới tại V-League ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại. Đối với cá nhân Hồng Duy, đây là cơ hội vàng để anh tìm lại bản ngã và khẳng định giá trị của một trong những hậu vệ trái hàng đầu Việt Nam.