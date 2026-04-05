Nguyễn Quang Hải giữ vững vị thế cầu thủ nội đắt giá nhất V-League với 400.000 Euro

Văn Thể04/05/2026 12:33

Theo dữ liệu mới nhất từ Transfermarkt, Nguyễn Quang Hải tiếp tục thống trị bảng xếp hạng giá trị nội binh V-League nhờ phong độ kiến tạo ấn tượng trong màu áo CAHN.

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đầu tháng 5/2026, tiền vệ Nguyễn Quang Hải hiện là cầu thủ nội đắt giá nhất tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (V-League). Với mức định giá 400.000 Euro, ngôi sao sinh năm 1997 không chỉ khẳng định giá trị thương hiệu mà còn phản ánh phong độ bùng nổ trong màu áo Công an Hà Nội.

Vị thế số một của nhạc trưởng tuyển Việt Nam

Con số 400.000 Euro giúp Quang Hải tạo ra khoảng cách đáng kể với các đồng đội tại đội tuyển quốc gia. Xếp ngay sau anh trên bảng xếp hạng giá trị nội binh là tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) với 375.000 Euro. Nhóm cầu thủ ở vị trí tiếp theo bao gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh và Đỗ Duy Mạnh, tất cả đều được định giá ở mức 325.000 Euro.

Xét trên bình diện toàn giải đấu, giá trị của số 19 hiện chỉ đứng sau hai cầu thủ gốc ngoại: tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (600.000 Euro) và hậu vệ Việt kiều Jason Quang Vinh Pendant (500.000 Euro).

Cầu thủCâu lạc bộGiá trị (Euro)
Nguyễn Quang HảiCông an Hà Nội400.000
Phạm Tuấn HảiHà Nội FC375.000
Nguyễn Hoàng ĐứcThể Công - Viettel325.000
Nguyễn Tiến LinhBình Dương325.000
Nguyễn Đình BắcCông an Hà Nội300.000

Đẳng cấp được chứng minh bằng những con số thống kê

Thực tế sân cỏ cho thấy mức định giá của Transfermarkt là hoàn toàn có cơ sở. Trong chiến thắng 2-0 của Công an Hà Nội trước Hải Phòng diễn ra tối 2/5, Quang Hải một lần nữa sắm vai "linh hồn" trong lối chơi của đội khách. Đường chuyền dọn cỗ tinh tế của anh giúp đàn em Nguyễn Đình Bắc lập công, khai thông bế tắc ngay trên sân Lạch Tray.

Pha kiến tạo này đã là đường dọn cỗ thứ 10 của Quang Hải ở mùa giải năm nay, giúp anh vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các chân chuyền tốt nhất giải đấu. Đáng chú ý, tiền vệ này đang có điểm rơi phong độ cực tốt khi đóng góp tới 4 kiến tạo chỉ trong 5 trận gần nhất. Sự thăng hoa của Quang Hải, kết hợp cùng sức trẻ của Nguyễn Đình Bắc – cầu thủ cũng vừa tăng giá lên 300.000 Euro sau chuỗi 5 trận ghi bàn liên tiếp – đang biến Công an Hà Nội trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Có thể thấy, giá trị của Quang Hải không chỉ nằm ở những con số khô khan trên chuyên trang chuyển nhượng mà còn là tầm ảnh hưởng chiến thuật sâu sắc, định hình nên bản sắc tấn công của đội bóng ngành công an tại TP.Hà Nội.

