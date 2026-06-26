Nguyễn Tài Lộc: Tuyển Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của tôi Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam. Cùng với Xuân Son và Hoàng Hên, anh kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt tại ASEAN Cup 2026.

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026, sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch đang mang đến một luồng sinh khí mới cho đội tuyển Việt Nam. Giữa cái nắng gay gắt của Hà Nội, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc nổi bật không chỉ bởi thể hình mà còn bởi sự hòa nhập nhanh chóng và tinh thần cống hiến mãnh liệt.

Tài Lộc rất hào hứng trong lần triệu tập này của tuyển Việt Nam. Ảnh V.A

Sự kết nối của những người con mới

Lần đầu tiên được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam là cột mốc lớn trong sự nghiệp của chân sút thuộc biên chế CLB Ninh Bình. Đáng chú ý, Tài Lộc không đơn độc trong hành trình này. Anh cùng với Xuân Son và Hoàng Hên tạo thành bộ ba ngoại binh nhập tịch nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Chia sẻ về mối quan hệ với các đồng đội mới mà cũ, Tài Lộc cho biết: "Tôi biết Xuân Son và Hoàng Hên từ rất lâu rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày về tuyển Việt Nam, điều đó giúp mọi thứ dễ dàng hơn với tôi. Chúng tôi cùng nhau tập luyện và chiến đấu để giúp đội tuyển đạt kết quả tốt nhất". Sự thấu hiểu giữa các cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục dọc biến ảo trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

Thích nghi nhanh chóng với bản sắc Việt

Dù là tân binh trên danh nghĩa, Tài Lộc lại có lợi thế lớn khi từng sát cánh cùng những trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức hay Việt Anh ở cấp độ CLB. Điều này giúp anh không mất nhiều thời gian để nắm bắt triết lý bóng đá và nhịp độ thi đấu của toàn đội. Tiền đạo này khẳng định bản thân coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai và luôn nỗ lực tiến bộ từng ngày.

Tính chuyên nghiệp của dàn cầu thủ được thể hiện rõ nét trong buổi tập chiều 25/6 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dưới sức nóng lên tới 40 độ C của Hà Nội, toàn đội vẫn duy trì cường độ tập luyện cao. Tuy nhiên, Ban huấn luyện vẫn có chút lo lắng khi tiền vệ Ngô Đăng Khoa đang phải tập riêng với bác sĩ do chấn thương nhẹ.

Lộ trình chinh phục ASEAN Cup 2026

Hành trình hướng tới giải đấu khu vực của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã được hoạch định chi tiết với các giai đoạn quan trọng:

Từ 02/07 đến 14/07: Tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu cọ xát.

Tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu cọ xát. Ngày 18/07: Thi đấu giao hữu quốc tế với Myanmar trên SVĐ Thái Nguyên.

Thi đấu giao hữu quốc tế với Myanmar trên SVĐ Thái Nguyên. Ngày 24/07: Trận ra quân chính thức tại ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste trên sân khách.

Với sự bổ sung chất lượng từ các nhân tố nhập tịch như Nguyễn Tài Lộc, tuyển Việt Nam đang dần hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng để sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ vị thế số một khu vực. Sự hòa quyện giữa kinh nghiệm của các cựu binh và khao khát của những gương mặt mới đang tạo nên một tập thể đoàn kết, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.