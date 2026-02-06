Nguyễn Thái Sơn phẫu thuật thành công, dự kiến nghỉ thi đấu đến hết năm 2026 Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã hoàn tất ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo sau chấn thương nghiêm trọng, đối mặt với hành trình hồi phục kéo dài gần hai năm trước khi có thể trở lại sân cỏ.

Câu lạc bộ Ninh Bình vừa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Ngôi sao trẻ sinh năm 2003 đã hoàn tất ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo đầu gối tại TP.HCM. Dù ca mổ thành công tốt đẹp, nhưng lộ trình hồi phục dự kiến sẽ khiến Thái Sơn phải rời xa sân cỏ cho đến tận cuối năm 2026.

Thông báo từ câu lạc bộ Ninh Bình

Đại diện đội bóng cố đô Hoa Lư xác nhận tình hình của tiền vệ trụ cột đã dần ổn định sau ca phẫu thuật. Theo phác đồ điều trị, Thái Sơn sẽ bắt đầu giai đoạn hồi phục chuyên biệt ngay từ tuần tới để đảm bảo khả năng lấy lại phong độ cao nhất trong tương lai.

Thái Sơn đã phẫu thuật chấn thương xong.

“Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo thành công và đang bước vào giai đoạn hồi phục, với mục tiêu sớm trở lại sân cỏ vào khoảng cuối năm 2026. Ca mổ diễn ra thành công tốt đẹp, sức khỏe của Thái Sơn hiện ổn định", thông báo từ phía Ninh Bình FC nhấn mạnh.

Kịch bản nghiệt ngã trong ngày ra mắt

Chấn thương của Thái Sơn được xem là một trong những khoảnh khắc nghiệt ngã nhất của mùa giải. Sự cố xảy ra ngay trong trận đấu ra mắt của anh trong màu áo mới gặp đối thủ Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào tối 1/2. Đáng chú ý, chỉ sau khoảng 20 phút vào sân từ băng ghế dự bị, tiền vệ này đã bất ngờ đổ gục dù không xảy ra va chạm với bất kỳ cầu thủ nào.

Việc mất đi Thái Sơn trong một thời gian dài là tổn thất cực lớn đối với tham vọng của Ninh Bình. Đội bóng này đã cam kết xây dựng một lộ trình phục hồi tốt nhất, bao gồm cả y tế, chức năng lẫn hỗ trợ tâm lý để giúp cầu thủ 21 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Khoảng trống tại Đội tuyển Việt Nam

Không chỉ Ninh Bình, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thông tin này. Thái Sơn từ lâu đã được xem là “máy quét” tiềm năng và là lựa chọn chất lượng nơi tuyến giữa của Đội tuyển Việt Nam nhờ nền tảng thể lực dồi dào và tư duy chiến thuật hiện đại.

Với việc phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2026, Thái Sơn sẽ bỏ lỡ hàng loạt giải đấu quan trọng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ của tiền vệ này, đòi hỏi bản lĩnh và sự kiên trì để có thể tái xuất mạnh mẽ sau gần hai năm dưỡng thương.