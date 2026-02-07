Nguyễn Thái Sơn phẫu thuật thành công nhưng lỡ hẹn ASEAN Cup 2026 Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã hoàn tất ca phẫu thuật dây chằng gối phải tại TP.HCM, bắt đầu hành trình hồi phục dự kiến kéo dài 10 tháng và chính thức vắng mặt tại ASEAN Cup 2026.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vừa nhận được thông tin quan trọng về tình hình sức khỏe của tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Ninh Bình đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước và khâu sụn chêm gối phải, kết thúc nỗi lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương gặp phải tại V-League.

Thái Sơn đã trải qua ca phẫu thuật thành công.

Chi tiết ca phẫu thuật và lộ trình hồi phục dài hạn

Ca mổ diễn ra vào lúc 9h45 ngày 2/6 tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM), do bác sĩ Phạm Quốc Hùng trực tiếp phụ trách. Theo báo cáo y tế, Thái Sơn không chỉ được tái tạo dây chằng chéo trước mà còn phải tiến hành khâu lại cả sụn chêm trong và ngoài do những tổn thương phức tạp trong quá trình va chạm.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của tuyển thủ quốc gia Việt Nam được đánh giá là ổn định. Thái Sơn hiện hoàn toàn tỉnh táo và không có phản ứng phụ. Anh sẽ lưu lại bệnh viện trong vài ngày để các bác sĩ theo dõi hậu phẫu trước khi bước vào giai đoạn phục hồi chức năng.

Dù ca phẫu thuật thành công, nhưng tin không vui dành cho câu lạc bộ Ninh Bình và đội tuyển Việt Nam là thời gian hồi phục của Thái Sơn sẽ kéo dài. Theo đánh giá chuyên môn:

Thời gian tối thiểu để có thể trở lại tập luyện nhẹ trên sân cỏ. 9 - 10 tháng: Thời gian cần thiết để đạt điều kiện thi đấu chuyên nghiệp trở lại.

Với lộ trình này, tiền vệ 23 tuổi chắc chắn sẽ bỏ lỡ toàn bộ chiến dịch ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối năm nay, một tổn thất không nhỏ cho tham vọng của bóng đá Việt Nam.

Bài toán nhân sự cho HLV Kim Sang Sik

Chấn thương của Thái Sơn xảy ra trong trận đấu kịch tính giữa Ninh Bình và Công An Hà Nội tại vòng 12 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 1/2. Đây được xem là cú sốc lớn đối với tiền vệ này khi anh đang ở độ chín của sự nghiệp và là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của cả cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia.

Kể từ sau những màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, Thái Sơn đã khẳng định vị thế là tiền vệ trung tâm hàng đầu với khả năng càn lướt và thu hồi bóng bền bỉ. Việc anh vắng mặt buộc HLV Kim Sang Sik phải sớm tìm kiếm những phương án thay thế chất lượng cho khu vực trung tuyến trong các giải đấu quốc tế sắp tới.

Sự vắng mặt của ngôi sao sinh năm 2003 không chỉ để lại lỗ hổng về mặt chuyên môn mà còn là sự đáng tiếc về tinh thần cho đội hình đang trẻ hóa của bóng đá Việt Nam. Quá trình phục hồi của Thái Sơn sẽ được đội ngũ y tế theo dõi sát sao với kỳ vọng anh có thể trở lại mạnh mẽ nhất cho các chiến dịch trong năm 2027.