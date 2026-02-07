Nguyễn Thị Ngọc Thảo đăng quang Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2026 tại TP. Cần Thơ Vượt qua 16 ứng viên xuất sắc, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SBD 108) đã chính thức trở thành tân Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2026 nhờ bản lĩnh và tư duy nhạy bén.

Tối 30/6, đêm chung kết Miss Business ASEAN 2026 – Hoa hậu Doanh nhân ASEAN đã chính thức diễn ra tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, TP. Cần Thơ. Sự kiện quy tụ sự tham gia của lãnh đạo địa phương, các doanh nhân và đông đảo khán giả, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ của nữ doanh nhân khu vực.

Đêm chung kết Miss Business ASEAN 2026 quy tụ đông đảo nghệ sĩ và doanh nhân tham dự tại TP. Cần Thơ.

Hành trình khẳng định bản lĩnh của tân Hoa hậu

Trải qua nhiều ngày đồng hành và trải nghiệm tại thủ phủ miền Tây, Top 17 nữ doanh nhân xuất sắc nhất đã bước vào đêm thi quyết định. Các thí sinh lần lượt thể hiện bản thân qua ba phần trình diễn chủ đạo: Áo bà ba, Áo dài truyền thống và Dạ hội. Đây là những thử thách đòi hỏi sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và phong thái sang trọng của người phụ nữ hiện đại.

Giữa dàn ứng viên tiềm năng, Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SBD 108) nổi bật nhờ phong thái điềm tĩnh và sự ổn định xuyên suốt hành trình. Không chọn cách tạo sự chú ý bằng những yếu tố ồn ào, cô chinh phục Hội đồng Giám khảo bằng sự chỉn chu và khả năng hoàn thiện kỹ năng qua từng vòng thi.

Nguyễn Thị Ngọc Thảo gây ấn tượng bằng sự chỉn chu và phong thái tự tin trong các phần thi trình diễn.

Trong phần thi Áo bà ba, Ngọc Thảo mang đến hình ảnh đằm thắm của người phụ nữ phương Nam. Đến phần thi Dạ hội, cô ghi điểm tuyệt đối với thần thái sang trọng và những bước catwalk vững vàng, làm chủ hoàn toàn sân khấu đêm chung kết.

Dấu ấn trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh các kỹ năng trình diễn, hành trình của tân Hoa hậu còn được ghi dấu qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại Khu du lịch Mỹ Khánh và lễ trao sash trên Du thuyền Mỹ Khánh. Trong mọi hoạt động giao lưu và thiện nguyện, Ngọc Thảo luôn thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng.

Tân Hoa hậu luôn giữ vững hình ảnh chuyên nghiệp và thân thiện trong các hoạt động thiện nguyện và kết nối.

Tại phần thi ứng xử dành cho Top xuất sắc nhất, Nguyễn Thị Ngọc Thảo đã đưa ra câu trả lời giàu cảm hứng. Cô nhấn mạnh về sự kiên trì và niềm tin vào bản thân: "Nếu chỉ có một phút, em muốn mọi người thấy em như một người phụ nữ bản lĩnh, đầy niềm tin và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng".

Câu trả lời ứng xử sâu sắc của Ngọc Thảo được đánh giá là một trong những yếu tố then chốt giúp cô đăng quang.

Định hướng phát triển và giá trị bền vững

Hội đồng Giám khảo nhận định, sức hút của Nguyễn Thị Ngọc Thảo không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp hình thể mà còn nằm ở tư duy tích cực và sự chân thành. Đây là những tố chất quan trọng của một nữ doanh nhân trong thời đại mới, nơi giá trị cá nhân gắn liền với sự phát triển của xã hội.

Bên cạnh kinh doanh, tân Hoa hậu tích cực tham gia hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và các chương trình an sinh xã hội.

Ngoài công việc kinh doanh, Ngọc Thảo còn được biết đến với vai trò tích cực trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Chiếc vương miện Miss Business ASEAN 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực, dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định giá trị bản thân của cô.

Ngôi vị cao nhất là thành quả cho sự nỗ lực và bản lĩnh của người phụ nữ trong thời đại mới.