Nguyễn Tiến Linh giải tỏa áp lực: Khoảnh khắc bước ngoặt sau 7 tháng bế tắc Bàn thắng vào lưới SLNA giúp Nguyễn Tiến Linh chấm dứt 7 tháng bế tắc. Đây là cú hích quan trọng để tiền đạo CA TP.HCM tìm lại vị thế tại V.League và Đội tuyển Quốc gia.

Nguyễn Tiến Linh vừa chính thức chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 7 tháng bằng pha lập công quan trọng vào lưới SLNA tại vòng 22 V.League 2025/26. Đối với chân sút chủ lực của CA TP.HCM, đây không chỉ là một bàn thắng gia tăng cách biệt, mà là sự giải thoát tâm lý sau giai đoạn khủng hoảng phong độ nặng nề nhất trong sự nghiệp.

Tiến Linh đã tìm lại cảm giác ghi bàn sau quãng thời gian dài tịt ngòi.

Sự giải thoát sau chuỗi ngày tăm tối

Ghi bàn là bản năng gốc của một tiền đạo, nhưng với Tiến Linh, khoảnh khắc xé lưới SLNA mang ý nghĩa vượt xa tầm vóc chuyên môn thông thường. Toàn bộ đội hình CA TP.HCM đã ăn mừng cuồng nhiệt cùng số 22, phản ánh mức độ áp lực mà chân sút này đã phải gánh vác suốt thời gian qua. Pha lập công là lời khẳng định đanh thép cho sự trở lại của trung phong từng giữ vị thế số một tại bóng đá Việt Nam.

Trước khi rơi vào chu kỳ sa sút, Tiến Linh luôn là lựa chọn bất khả xâm phạm ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thực tế nghiệt ngã đã đẩy anh xuống tận cùng thất vọng. Ở tuổi 29 - độ chín của đời cầu thủ, việc trải qua 7 tháng không thể ghi bàn là một kịch bản khó tin đối với chủ nhân Quả bóng vàng.

Cơn ác mộng 7 tháng và cái giá của sự sa sút

Chuỗi phong độ kém cỏi của Tiến Linh không chỉ dừng lại ở những con số thống kê khô khan. Người hâm mộ đã chứng kiến sự vô duyên kỳ lạ của anh với hàng loạt tình huống bỏ lỡ cơ hội đối mặt mười mươi. Dù nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các vệ tinh xung quanh tại CA TP.HCM, chân sút gốc Hải Dương vẫn không thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Hệ quả của sự bế tắc này là vô cùng nặng nề. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định gạch tên Tiến Linh trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 3. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh cũng đánh mất suất đá chính dưới thời cựu huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Hình ảnh Tiến Linh thất thần bên bảng quảng cáo sau mỗi pha dứt điểm hỏng ăn đã trở thành biểu tượng cho sự khủng hoảng niềm tin trầm trọng.

Tiến Linh cần 1 cú hích tinh thần để tìm lại vị thế ở ĐTQG.

Bản năng sát thủ thức tỉnh đúng lúc

Tại vòng 22 V.League 2025/26, hình bóng của một trung phong thượng thặng đã quay trở lại. Trong pha lập công vào lưới SLNA, Tiến Linh thể hiện đầy đủ những phẩm chất tốt nhất: tốc độ bứt phá mạnh mẽ, kỹ thuật tì đè tinh tế trước trung vệ ngoại và cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Bàn thắng này không chỉ đánh bại thủ môn đối phương mà còn rũ bỏ gánh nặng ngàn cân đang đè nặng lên đôi chân của anh.

Chia sẻ sau trận đấu, Tiến Linh thừa nhận áp lực tâm lý dữ dội mà mình đã trải qua. Anh coi đây là bước ngoặt để cởi bỏ rào cản tinh thần. Với sự trở lại này, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm cơ sở để kỳ vọng vào một hàng công sắc bén hơn cho đội tuyển quốc gia trong các chiến dịch sắp tới.

Nhìn vào sự bùng nổ của người đàn em Nguyễn Đình Bắc với 10 bàn thắng sau giai đoạn tịt ngòi, giới chuyên môn tin rằng Tiến Linh hoàn toàn có thể tạo nên một cú bứt phá tương tự trong 4 vòng đấu cuối cùng. Khi gánh nặng tâm lý đã được trút bỏ, bản năng sát thủ của Tiến Linh được kỳ vọng sẽ giúp CA TP.HCM cải thiện vị trí và giúp chính anh đòi lại vị thế vốn có trong làng bóng đá Việt.