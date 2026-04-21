Nguyễn Tiến Linh tịt ngòi 14 trận: Nghịch lý khi ngang bằng trung vệ Lucas Alves Tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng phong độ trầm trọng khi trải qua 14 trận liên tiếp không ghi bàn, bằng số bàn thắng của trung vệ Lucas Alves.

Thất bại 0-3 trước câu lạc bộ Công an Hà Nội vào tối ngày 19/4 không chỉ là một trận thua về tỷ số đối với Nguyễn Tiến Linh, mà còn đánh dấu cột mốc buồn: 14 trận liên tiếp không ghi bàn. Cầu thủ từng là niềm hy vọng số một trên hàng công đội tuyển Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp tại đấu trường V-League mùa giải 2025/26.

Alves hiện đã có 3 bàn thắng.

Nghịch lý từ những con số thống kê

Hiệu suất ghi bàn của Tiến Linh hiện đã bị bắt kịp bởi một cái tên đầy bất ngờ: Lucas Alves. Trung vệ người Brazil thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định hiện cũng sở hữu 3 pha lập công sau 10 lần ra sân tại giải quốc nội. Việc một cầu thủ chuyên trách phòng ngự cao 1m93 có số bàn thắng ngang bằng với một tiền đạo chủ lực là minh chứng rõ nét cho sự tương phản về phong độ hiện tại.

Trong khi ban huấn luyện đội bóng thành Nam bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với những đóng góp từ ngoại binh Lucas Alves, thì ở chiều ngược lại, bản năng "sát thủ" của chân sút sinh năm 1997 đang bị đặt dấu hỏi lớn. Thống kê 14 trận liên tiếp tịt ngòi là một con số gây thất vọng sâu sắc cho người hâm mộ.

Từ khởi đầu hứa hẹn đến chuỗi ngày bế tắc

Nhìn lại hành trình từ đầu mùa, Tiến Linh vốn có khởi đầu rất thuận lợi với 3 bàn thắng chỉ sau 5 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 9/2025, tiền đạo 28 tuổi bắt đầu trượt dài. Sự đi xuống của anh thể hiện rõ qua cách xử lý bóng thiếu cảm giác cùng việc liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành đối phương.

Chính sự sa sút này đã khiến Tiến Linh bị gạch tên khỏi danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua. Đây là hồi chuông cảnh báo cho vị trí của anh dưới thời Huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Áp lực trước thềm các giải đấu lớn

HLV Kim Sang-sik chắc chắn có lý do để lo lắng khi chứng kiến học trò chủ chốt đánh mất phong độ ngay trước thềm các giải đấu quan trọng. Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng dứt điểm, cánh cửa tham dự AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ dần đóng lại với tiền đạo này.

Để tìm lại vị thế vốn có trong màu áo đội tuyển quốc gia, Tiến Linh cần một nỗ lực vượt bậc để giải tỏa áp lực tâm lý và tìm lại duyên ghi bàn đã mất. Cuộc cạnh tranh trên hàng công đang ngày càng khốc liệt, và thời gian không còn chờ đợi trung phong của câu lạc bộ bóng đá này.