Nguyễn Tiến Linh và cái kết tất yếu tại ĐT Việt Nam sau chuỗi 11 trận tịt ngòi Phong độ chạm đáy với chuỗi 11 trận không ghi bàn khiến tiền đạo Nguyễn Tiến Linh mất suất lên tuyển, đặt ra bài toán hóc búa cho hàng công của HLV Kim Sang-sik.

Từng là mũi nhọn không thể thay thế trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh đang phải trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp. Việc chuyển đến khoác áo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2025/2026 từng được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới bùng nổ cho chân sút sinh năm 1997. Tuy nhiên, hiện thực lại đang phơi bày một kịch bản hoàn toàn trái ngược, nơi sự thất vọng đang ngày một lớn dần sau mỗi vòng đấu.

Tiến Linh liên tục gây thất vọng.

Màn trình diễn đáng quên trước mắt HLV trưởng

Trận thắng tối thiểu 1-0 trước PVF CAND trên sân Thống Nhất mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự sa sút của tiền đạo này. Dưới sự chứng kiến trực tiếp của HLV Kim Sang-sik trên khán đài, Tiến Linh đã có một ngày thi đấu vô duyên đến mức khó tin. Anh liên tục bỏ lỡ các cơ hội mười mươi: từ pha đệm bóng cận thành ra ngoài ở hiệp một, cú đánh đầu dội cột dọc đầu hiệp hai, cho đến đỉnh điểm là tình huống dứt điểm hỏng ăn trong tư thế trống trải ở phút 86.

Những tình huống bỏ lỡ ấy đã biến anh thành tâm điểm châm biếm trên mạng xã hội, đồng thời kéo dài chuỗi trận tịt ngòi tại đấu trường quốc nội lên con số 11. Tính rộng ra kể từ khi gia nhập đội bóng mới, Tiến Linh mới chỉ có vỏn vẹn 4 pha lập công trên mọi đấu trường. Một con số quá khiêm tốn so với vị thế của một trung phong hàng đầu quốc gia.

Tiến Linh sa sút một cách khó tin.

Áp lực tâm lý và hệ quả tất yếu

Sự yếu kém trong khâu dứt điểm được chính HLV Lê Huỳnh Đức lý giải là do vấn đề tâm lý, khi áp lực ghi bàn đang dần vắt kiệt sự tự tin của chân sút này. Bản thân Tiến Linh cũng thẳng thắn thừa nhận sự bế tắc và thất vọng với phong độ chạm đáy của chính mình. Dẫu vậy, trong bối cảnh Đinh Thanh Bình vừa trở lại sau chấn thương còn Bùi Văn Bình quá non kinh nghiệm, ban huấn luyện vẫn buộc phải điền tên anh vào đội hình xuất phát trong thời gian qua.

Cơn khủng hoảng của Tiến Linh đặt ra một bài toán hóc búa cho HLV Kim Sang-sik trước thềm các chiến dịch quan trọng trong năm 2026. Dù cơ hội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup đang rất sáng sủa nhờ những biến động từ các đối thủ cạnh tranh như Malaysia, bài toán nhân sự trên hàng công vẫn là một nỗi lo thường trực.

Khủng hoảng dây chuyền trên hàng công ĐTQG

Đáng lo ngại hơn, không chỉ Tiến Linh, nhiều lựa chọn chất lượng khác của ĐTQG cũng đang gặp vấn đề về phong độ. Xuân Son mới ghi được 1 bàn tại V-League kể từ khi tái xuất và liên tục bỏ lỡ cơ hội. Tuấn Hải đã tịt ngòi 4 trận gần nhất, trong khi Hai Long mới chỉ có 2 pha lập công kể từ đầu mùa.

Sau tất cả, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định cuối cùng khi không điền tên Tiến Linh vào danh sách tập trung lần này. Đây được xem là một hệ quả tất yếu cho chuỗi phong độ kém cỏi kéo dài, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép cho vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.