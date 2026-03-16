Nguyễn Tiến Linh và cơn khát bàn thắng 5 tháng: Nỗi thất vọng của trung phong số 1 Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thừa nhận sự thất vọng khi tiếp tục tịt ngòi trong chiến thắng của CATPHCM trước PVF-CAND tại vòng 16 V.League, dù có HLV Kim Sang Sik dự khán.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 của Công an TP.HCM (CATPHCM) trước PVF-CAND tại vòng 16 V.League lẽ ra đã là một ngày vui trọn vẹn nếu Nguyễn Tiến Linh tìm lại được bản năng sát thủ. Tuy nhiên, sân Thống Nhất một lần nữa chứng kiến sự bế tắc của chân sút sinh năm 1997, kéo dài chuỗi trận không ghi bàn lên một con số đáng báo động trong sự nghiệp của anh.

Tiến Linh tiếp tục tịt ngòi tại V.League.

Cơn khát bàn thắng kéo dài kỷ lục từ tháng 9/2025

Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng Nguyễn Tiến Linh được ăn mừng bàn thắng tại đấu trường V.League. Pha lập công gần nhất của anh diễn ra vào lưới SLNA tại vòng 5 hồi cuối tháng 9/2025. Kể từ đó, cựu vương Vua phá lưới nội dường như đánh mất đi sự nhạy bén cần thiết trước khung thành đối phương.

Trong trận đấu với PVF-CAND, Tiến Linh không thiếu những cơ hội ngon ăn để kết liễu trận đấu. Sự năng nổ trong việc di chuyển giúp anh có được những vị trí thuận lợi, nhưng những cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu đi sự quyết đoán và độ chính xác thường thấy. Việc liên tục phung phí các cơ hội rõ rệt khiến tiền đạo này không giấu được sự hụt hẫng ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Áp lực từ khán đài và sự hiện diện của HLV Kim Sang Sik

Đáng chú ý, trận đấu này còn có sự góp mặt của HLV trưởng ĐTQG Việt Nam - ông Kim Sang Sik trên khán đài. Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang cần những nhân tố lĩnh xướng hàng công cho các mục tiêu tương lai, màn trình diễn chưa như ý của Tiến Linh chắc chắn sẽ là một bài toán cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì coi đây là gánh nặng, Tiến Linh lại chọn cách nhìn nhận theo hướng tích cực để vượt qua khó khăn.

"Linh cảm thấy khá thất vọng khi đã có rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để lấy lại cảm giác tốt nhất. Việc HLV Kim có mặt cũng là động lực để không chỉ Linh mà tất cả các cầu thủ nội thể hiện khát khao ghi điểm với ban huấn luyện ĐTQG", tiền đạo chủ lực của CATPHCM chia sẻ.

Thách thức cho CATPHCM và bài toán tâm lý của HLV Lê Huỳnh Đức

HLV Lê Huỳnh Đức cũng thẳng thắn thừa nhận cậu học trò đang phải chịu áp lực tâm lý khá nặng nề. Với một trung phong đẳng cấp, việc không ghi bàn trong thời gian dài dễ dẫn đến sự nóng vội và thiếu tự tin trong các tình huống xử lý quyết định. Hiện tại, CATPHCM đang tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, một vị trí cho thấy tham vọng cạnh tranh top đầu vẫn đang rất nóng bỏng.

Để hiện thực hóa tham vọng thăng tiến, đội bóng ngành Công an rất cần Tiến Linh sớm phá vỡ "dớp" tịt ngòi và nổ súng trở lại. Giai đoạn tới sẽ cực kỳ quan trọng đối với CATPHCM, và sự trở lại của một sát thủ vòng cấm đúng nghĩa chính là chìa khóa để đội bóng này duy trì thế bám đuổi trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt của mùa giải năm nay.