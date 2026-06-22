Nguyễn Tiến Linh vắng mặt tại AFF Cup 2026: Dấu chấm hết cho kỷ nguyên trung phong số một HLV Kim Sang Sik chính thức gạch tên Nguyễn Tiến Linh khỏi danh sách chuẩn bị AFF Cup 2026, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ và thay đổi tư duy chiến thuật sâu sắc tại tuyển Việt Nam.

Từng là biểu tượng không thể thay thế trên hàng công dưới thời HLV Park Hang Seo, sự vắng mặt của Nguyễn Tiến Linh trong danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2026 không chỉ là một cú sốc về mặt nhân sự, mà còn là lời khẳng định cho một kỷ nguyên mới tại đội tuyển Việt Nam. Quyết định của HLV Kim Sang Sik cho thấy sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, nơi phong độ quá khứ không còn là tấm thẻ bảo hiểm cho tương lai.

Tiến Linh từng là chân sút số một của tuyển Việt Nam.

Sự khắc nghiệt của những con số thống kê

Nhìn vào bề nổi, Tiến Linh đã có những nỗ lực muộn màng ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua với 2 pha lập công. Tổng cộng, anh khép lại mùa bóng với 6 bàn thắng tại V.League và 1 bàn ở Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, đối với một trung phong mục tiêu (target man) từng ghi những bàn thắng quan trọng ở vòng loại World Cup, con số này là quá khiêm tốn để thuyết phục HLV Kim Sang Sik.

Đáng chú ý hơn là sự ổn định – điều mà Tiến Linh đã đánh mất trong hơn một năm qua. Chuỗi 15 trận liên tiếp tịt ngòi tại V.League không chỉ bào mòn sự tự tin của chân sút sinh năm 1997 mà còn bộc lộ những hạn chế trong việc thích nghi với lối chơi hiện đại. Trong sơ đồ đòi hỏi sự linh hoạt và cường độ pressing cao của nhà cầm quân người Hàn Quốc, một trung phong có xu hướng chờ đợi bóng như Tiến Linh dần trở nên lạc nhịp.

Làn sóng nhập tịch và sự thay đổi bản sắc hàng công

Cánh cửa đội tuyển khép lại với Tiến Linh một phần đến từ sự xuất hiện của những nhân tố mới đầy sức nặng. Nguyễn Xuân Son, sau khi bình phục chấn thương, đang trở thành ưu tiên hàng đầu cho vị trí số 9. Khả năng càn lướt, dứt điểm đa dạng và tư duy chơi bóng hiện đại của tiền đạo nhập tịch này mang đến một giải pháp trực diện hơn cho tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, kế hoạch của HLV Kim Sang Sik còn có sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Việc tích hợp các cầu thủ nhập tịch không chỉ gia tăng sức mạnh thể chất cho hàng công mà còn tạo ra sự cạnh tranh cực kỳ lớn, nơi mà những công thần cũ như Tiến Linh buộc phải lùi bước nếu không thể duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định.

Sức trẻ và tư duy chơi bóng hiện đại

Không chỉ chịu áp lực từ các cầu thủ nhập tịch, Tiến Linh còn bị thách thức bởi làn sóng trẻ hóa mạnh mẽ. Đình Bắc, với tốc độ và sự tự tin đáng kinh ngạc trong màu áo CLB CAHN, đang trở thành mẫu cầu thủ tấn công biên có thể xâm nhập vòng cấm cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, Việt Cường nhận được những đánh giá tích cực nhờ khả năng di chuyển không bóng thông minh và sự thích nghi nhanh chóng với các yêu cầu chiến thuật phức tạp.

Ở tuổi 28, độ tuổi được coi là chín nhất của sự nghiệp, Tiến Linh đang đứng trước một ngã rẽ đầy khó khăn. Việc vắng mặt tại AFF Cup 2026 là một nốt trầm đau đớn, nhưng nó cũng là một thông điệp rõ ràng từ ban huấn luyện: Đội tuyển Việt Nam đang chuyển mình, và không có vị trí nào là bất khả xâm phạm. Để trở lại, chân sút của Bình Dương cần nhiều hơn là những bàn thắng đơn thuần; anh cần tìm lại bản năng sát thủ và chứng minh mình vẫn có thể đóng góp vào lối chơi chung của tập thể.