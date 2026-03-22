Nguyễn Trần Việt Cường: Làn gió mới thách thức vị thế của Nguyễn Xuân Son tại ĐT Việt Nam Tiền đạo sinh năm 2000 Nguyễn Trần Việt Cường thể hiện quyết tâm cạnh tranh vị trí sòng phẳng với Nguyễn Xuân Son trong đợt hội quân chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Trong đợt hội quân chuẩn bị cho các chiến dịch quan trọng của Đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026, sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường đã mang đến một luồng gió mới đầy tích cực. Dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik, cuộc cạnh tranh trên hàng công đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, đặc biệt khi chân sút sinh năm 2000 tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với người đàn anh nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Việt Cường hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa sức trẻ và đẳng cấp săn bàn

Chiều ngày 22/3, Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai tại Hà Nội với một tinh thần khẩn trương. Đây là giai đoạn tiền đề quan trọng trước khi toàn đội bước vào trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy và đặc biệt là trận tái đấu quyết định với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường ngày 31/3.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong những ngày qua chính là sự tự tin của Nguyễn Trần Việt Cường. Trở lại màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo đang thuộc biên chế CLB TP.HCM không hề tỏ ra e dè dù phải đối mặt với áp lực cạnh tranh cực lớn. Sự hiện diện của Nguyễn Xuân Son – một tiền đạo đã khẳng định được đẳng cấp săn bàn thượng hạng – được xem là thử thách cực đại cho bất kỳ chân sút nội nào.

Tuy nhiên, Việt Cường lại nhìn nhận đây là một động lực mãnh liệt để hoàn thiện bản thân. Chân sút sinh năm 2000 khẳng định mỗi cầu thủ đều có những phẩm chất riêng; với cá nhân anh, đó là tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt để tạo đột biến. Sự quyết tâm này được xem là một tín hiệu tích cực cho hàng công vốn đang cần thêm những phương án tiếp cận đa dạng.

Xuân Son sẽ là mục tiêu để các tiền đạo trẻ phấn đấu.

Áp lực và nguồn cảm hứng từ chiếc áo số 22

Sự quyết tâm của Việt Cường còn được thể hiện qua việc anh tiếp nhận chiếc áo số 22 – số áo từng gắn liền với tên tuổi của tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Tiến Linh. Việc mang trên mình số áo của một "tượng đài" hàng công mang lại áp lực nhất định, nhưng đồng thời cũng là nguồn cảm hứng lớn lao để anh nỗ lực ghi điểm trong mắt Ban huấn luyện. Việt Cường thừa nhận môi trường đội tuyển đòi hỏi sự thích nghi cực nhanh để tìm được tiếng nói chung với các đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Đức hay Quang Hải.

Hoàn thiện bộ khung cho mục tiêu Asian Cup

Về tình hình lực lượng, HLV Kim Sang-sik đang dần có được bộ khung hoàn chỉnh. Trong buổi tập mới nhất, nhóm 6 cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Cúp Quốc gia gồm Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng và Khuất Văn Khang đã chính thức hội quân. Dù tiền đạo Nguyễn Xuân Son hiện đang phải tập riêng do gặp vấn đề nhẹ về thể lực, nhưng sự hiện diện của anh vẫn là cái đích để các cầu thủ trẻ như Việt Cường nỗ lực vượt qua.

Theo kế hoạch, vào ngày 23/3, nhóm 7 cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội gồm những trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Filip sẽ có mặt. Khi quân số được kiện toàn, HLV Kim Sang-sik sẽ có đủ những quân bài tốt nhất để hiện thực hóa tham vọng chiến thắng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt từ những nhân tố mới như Việt Cường, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một diện mạo khởi sắc của Đội tuyển Việt Nam trong hai màn so tài sắp tới.