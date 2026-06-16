Nguyễn Trần Việt Cường: Ngược dòng từ đội bóng rớt hạng lên tuyển quốc gia Dù Becamex TP.HCM lần đầu xuống hạng sau 22 năm, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường vẫn thuyết phục HLV Kim Sang-sik bằng hiệu suất ghi bàn ấn tượng để giữ suất tại tuyển Việt Nam.

Trong danh sách triệu tập đợt 2/2026 của đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa được công bố trưa ngày 15/6, sự xuất hiện của Nguyễn Trần Việt Cường đã tạo nên một câu chuyện đặc biệt. Giữa bối cảnh Becamex TP.HCM trải qua mùa giải thảm họa khi đứng cuối bảng xếp hạng và chính thức xuống hạng, Việt Cường là cái tên duy nhất của đội bóng đất Thủ được gọi tên lên tuyển.

Những nỗ lực của Việt Cường đã được ghi nhận.

Điểm sáng hiếm hoi giữa cuộc khủng hoảng

Sự hiện diện của tiền đạo sinh năm 2000 trong danh sách của HLV Kim Sang-sik tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Trong khi đa phần các tuyển thủ khác đều đến từ những câu lạc bộ top đầu như Nam Định, Công an Hà Nội hay Thể Công-Viettel, Việt Cường là đại diện hiếm hoi từ một đội bóng vừa phải chia tay V.League sau hơn hai thập kỷ hiện diện ở cấp độ cao nhất.

Quyết định của ban huấn luyện không dựa trên thành tích tập thể mà tập trung vào màn trình diễn cá nhân bùng nổ của tiền đạo 25 tuổi. Tại V.League 2025/26, Việt Cường ra sân 21 trận, đóng góp 7 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Anh chính là cầu thủ hiệu quả nhất trong đội hình Becamex TP.HCM, trực tiếp in dấu giày vào phần lớn các bàn thắng của đội.

Thống kê vượt trội so với các ngôi sao nội

Đáng chú ý, nếu không tính các cầu thủ nhập tịch, chỉ số tấn công của Việt Cường hiện chỉ xếp sau ba ngôi sao hàng đầu là Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Đây là lần thứ ba liên tiếp cầu thủ mang áo số 22 được triệu tập, khẳng định vị thế của mình dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Kể từ lần đầu lên tuyển vào tháng 11/2025 và màn ra mắt trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, Việt Cường đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Sự bền bỉ và hiệu suất ổn định là chìa khóa giúp anh duy trì lòng tin từ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia bất chấp nghịch cảnh của câu lạc bộ chủ quản.

Dấu hỏi về tương lai sau đợt tập trung

Dù đang tận hưởng niềm vui lên tuyển, tương lai của tiền đạo 25 tuổi này tại Becamex TP.HCM đang là một dấu hỏi lớn. Việc đội bóng rớt hạng thường kéo theo cuộc khủng hoảng chảy máu lực lượng nghiêm trọng. Với phong độ hiện tại, Việt Cường chắc chắn là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng tại V.League trong kỳ chuyển nhượng tới.

Việc tìm kiếm một bến đỗ mới có thể giúp anh duy trì cơ hội thi đấu ở đỉnh cao, qua đó đảm bảo một suất vững chắc hơn trong kế hoạch dài hơi của HLV Kim Sang-sik tại đội tuyển quốc gia. Nhìn chung, câu chuyện của Việt Cường là minh chứng cho việc nỗ lực cá nhân vẫn có thể tỏa sáng ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của tập thể.