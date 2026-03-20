Nguyễn Trần Việt Cường thế chỗ Tiến Linh tại Đội tuyển Việt Nam: Sự thay đổi mang tính bước ngoặt HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi gạch tên Tiến Linh để trao cơ hội cho Việt Cường. Tiền đạo của Becamex TP.HCM đang có phong độ rực rỡ với lối chơi toàn diện và hiện đại.

Bản danh sách tập trung mới nhất của Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) dưới thời HLV Kim Sang Sik đã tạo nên một cú sốc lớn trên hàng công. Tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh bất ngờ bị gạch tên, nhường chỗ cho người đàn em Nguyễn Trần Việt Cường, chân sút đang có màn trình diễn thăng hoa trong màu áo Becamex TP.HCM.

Sự tương phản về phong độ giữa hai người đồng đội cũ

Quyết định của HLV Kim Sang Sik được đưa ra sau khi chứng kiến màn trình diễn đối lập của hai cầu thủ tại V.League 2025/26. Trong khi Tiến Linh thi đấu mờ nhạt và kém duyên trong trận CA TP.HCM gặp PVF-CAND tại vòng 16, Việt Cường lại đang ở giai đoạn đỉnh cao của phong độ.

Việt Cường là chân sút đáng tin cậy của Becamex TP.HCM.

Thống kê cho thấy Việt Cường đã bỏ túi 3 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 9 trận đá chính. Đáng chú ý nhất là pha lập công duy nhất giúp Becamex TP.HCM đánh bại CA TP.HCM ngay tại sân Thống Nhất ở vòng 14. Sự ổn định và khả năng tỏa sáng đúng lúc đã giúp tiền đạo 26 tuổi này lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Lối chơi hiện đại và kỹ năng toàn diện của Việt Cường

Không chỉ dừng lại ở những con số, Việt Cường thuyết phục giới chuyên môn bằng bộ kỹ năng cực kỳ toàn diện. Khác với mẫu tiền đạo cắm cổ điển, chân sút sinh năm 2000 sở hữu khả năng di chuyển rộng, tích cực lùi sâu để làm tường và kiến tạo cho đồng đội.

Đặc biệt, khả năng độc lập tác chiến và đột phá cá nhân từ hành lang trong là vũ khí giúp anh trở nên khác biệt. Trong bối cảnh các tiền đạo nội đang gặp khó khăn về hiệu suất, phẩm chất "tự làm tự ăn" của Việt Cường trở thành phương án giải quyết bế tắc lý tưởng cho ĐTVN.

Việt Cường xứng đáng được HLV Kim Sang Sik trọng dụng.

Thời cơ để bước ra khỏi cái bóng của Tiến Linh

Nhiều năm qua, Việt Cường thường phải sắm vai "kép phụ" và sống dưới cái bóng của Tiến Linh tại câu lạc bộ. Tuy nhiên, sự ra đi của người đàn anh đã mở ra không gian để tiền đạo này vẫy vùng. Nhiều chuyên gia nhận định lối chơi của anh là sự giao thoa thú vị giữa huyền thoại Nguyễn Anh Đức và chính Nguyễn Tiến Linh.

Lần triệu tập này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là cơ hội vàng để Việt Cường khẳng định vị thế chính thức trong màu áo đội tuyển. Với nền tảng kỹ thuật tốt và tư duy chiến thuật hiện đại, anh được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công của chiến binh sao vàng trong các thử thách sắp tới tại Asian Cup 2027.