Nguyễn Trần Việt Cường: Từ 'quân bài tẩy' tuyển quốc gia đến đầu tàu của Becamex TP HCM Sau dấu ấn đậm nét tại vòng loại Asian Cup 2027, tiền đạo trẻ Nguyễn Trần Việt Cường được kỳ vọng sẽ giúp Becamex TP HCM giải cơn khát điểm trong cuộc đối đầu với PVF-CAND.

Nguyễn Trần Việt Cường và bước ngoặt sự nghiệp sau FIFA Days

Chiến dịch FIFA Days tháng 3-2026 của đội tuyển Việt Nam đã khép lại với một tín hiệu đầy lạc quan mang tên Nguyễn Trần Việt Cường. Chân sút thuộc biên chế Becamex TP HCM đang dần khẳng định vị thế bằng tư duy chơi bóng hiện đại và sự tận hiến mỗi khi được trao cơ hội, thay vì những ồn ào truyền thông thường thấy.

Việt Cường có tiềm năng to lớn.

Dấu ấn chiến thuật trước Malaysia

Màn trình diễn trong thắng lợi trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3 vừa qua là minh chứng rõ nhất cho giá trị của Việt Cường. Dù chỉ xuất hiện từ băng ghế dự bị và không có nhiều thời gian thi đấu, tiền đạo trẻ này vẫn khiến hàng thủ đối phương vất vả chống đỡ bằng những pha bứt tốc mạnh mẽ và khả năng chọn vị trí nhạy bén.

Đáng chú ý nhất là lối di chuyển không bóng thông minh – yếu tố then chốt giúp kéo giãn hệ thống phòng ngự đối thủ, mở ra những hành lang thênh thang cho các đồng đội. Trong lộ trình trẻ hóa lực lượng dưới thời HLV Kim Sang-sik, Việt Cường nổi lên như một mảnh ghép vừa vặn cho các thử nghiệm tấn công mới nhờ bản lĩnh thi đấu và sự tự tin cao độ trong tranh chấp.

Thử thách hoàn thiện và nhiệm vụ tại V-League

Dù đánh giá cao tiềm năng của học trò, HLV Kim Sang-sik vẫn thẳng thắn nhận định Việt Cường cần tinh chỉnh thêm khả năng xử lý trong phạm vi hẹp và độ chuẩn xác ở khâu dứt điểm cuối cùng. Tuy nhiên, sự trưởng thành về mặt tâm lý chính là điểm cộng lớn giúp anh chiếm trọn niềm tin từ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Trở về Becamex TP HCM với một vị thế mới, Việt Cường sẽ ngay lập tức đối mặt với thử thách tại vòng 17 V-League gặp PVF-CAND hôm nay. Trong bối cảnh đội bóng chủ quản đang khát điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, người hâm mộ kỳ vọng bản lĩnh của một tuyển thủ quốc gia sẽ giúp Việt Cường tạo nên sự khác biệt trên hàng công, cụ thể hóa sự tự tin thành những bàn thắng quan trọng cho đội nhà.